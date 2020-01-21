Охлобыстин ответил Водонаевой на слова о «рожающем быдле»

Москва, 21 января. Известный актер и режиссер Иван Охлобыстин прокомментировал несколько недавних заявлений медийных персон, которые многие россияне посчитали оскорбительными. Он оценил высказывания телеведущего Ивана Урганта, актрисы Юлии Ауг и бывшей участницы проекта «Дом-2» Алены Водонаевой.

Напомним, ранее Ургант в своем телевизионном шоу пошутил над символами Рождества, после чего участники «Сорок сороков» потребовали лишить телеведущего российского гражданства.

«Ургант — человек мало в этом проинформированный, он не обратил внимания. Ну, будет знать допуск. Он-то хоть вменяемый», — прокомментировал ситуацию Охлобыстин.

Юлия Ауг не так давно в интервью немецкому изданию назвала 1990-е годы в России «милыми», а Водонаева после новостей об индексации материнского капитала опубликовала на своей странице в Instagram скандальный пост о «быдле», которое рожает только ради пособия от государства. Ауг и Водонаеву Охлобыстин поставил в один ряд, заявив, что они не являются людьми, имеющими право на какие-либо оценки.

«Кто все эти люди? Какие заслуги дают им право как-то высказываться, как-то оценивать? Все оценивать — это не привилегия хорошего человека, нормального христианина, мусульманина или иудея», — возмутился актер.

По мнению Охлобыстина, люди сами виноваты, что подобных личностей называют известными персонами. В комментарии телеканалу «Царьград» актер подчеркнул, что ни широкая аудитория, ни медийность не дают права делать такие высказывания.

Отметим, что слова Водонаевой возмутили многих политиков и журналистов. Так, депутат Госдумы Наталья Поклонская призвала бывшую участницу «Дома-2» «не пичкать людей своей глупостью» и назвала слова модели «оскорбительным бредом», пишет НСН. А телеведущий Владимир Соловьев посоветовал не обращать внимание на Водонаеву после ее заявления.