В России расширят сферу применения материнского капитала

Госдума приняла в первом чтении проект о расширении сферы применения материнского капитала. Автором инициативы выступило правительство, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Согласно документу, речь идет о предоставлении россиянам возможности использовать соответствующие средства на строительство или реконструкцию жилого дома на садовом земельном участке.

«С начала прошлого года строительство жилого дома стало возможно и на садовом земельном участке, поэтому внесение соответствующих поправок вполне закономерно», — рассказал в беседе с ФАН депутат Сергей Вострецов.

По его словам, у россиян должны быть все возможности для использования средств на благо своих детей.

«Если родители могут построить дом на садовом участке — пусть строят. Мы обязаны прописать все необходимые механизмы в законодательстве», — отметил депутат.

Он напомнил, что работа по направлению средств материнского капитала актуальна как никогда.

«Глава государства дал понять, что повышение рождаемости, обеспечение всех необходимых условий для этого сейчас одна из приоритетных задач», — подытожил Вострецов.

Значимость принятых мер отметил и спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Мы ожидаем в ближайшее время внесения поправок, которые распространят программу материнского капитала на семьи, где родился первый ребенок, и увеличат сумму выплаты при рождении второго», — добавил он.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию сообщил, что программа материнского капитала будет продлена как минимум до конца 2026 года. Согласно озвученным им предложениям, деньги начнут выплачивать уже при рождении первого ребенка, а сумма, предоставляемая при рождении второго, увеличится до более 616 тысяч рублей.