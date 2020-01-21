Роскосмос рассмотрит вопрос об отправке на МКС российской черной икры

Генеральный директор компании «Икрамарт» Николай Лепихин отправил в ГК «Роскосмос» письмо, где выразил обеспокоенность тем, что российские космонавты Александр Скворцов и Олег Скрипочка, работающие на Международной космической станции (МКС), остались под Новый Год без российской черной икры. Копия документа имеется в распоряжении Федерального агентства новостей.

По мнению гендиректора интернет-магазина, покорители космоса заслуживают более достойного отношения к себе, поскольку подолгу находятся вдали от семьи, систематически подвергают себя рискам и перегрузкам.

«Это была добрая традиция, ведь космонавты делают очень важную работу в экстремальных условиях. Черная икра известна своими полезными свойствами, она благоприятно воздействует на работу головного мозга, стабилизирует состояние нервной системы, положительно влияет на зрение. А если из-за нехватки витаминов космонавты пропустят огромный астероид, грозящий Земле концом света? Не придется ли пожалеть, что оставили покорителей Галактики без деликатесов?» — переживает предприниматель.

О перебоях с поставкой морского деликатеса на транспортный корабль «Прогресс МС-13» в ноябре 2019 года сообщили сотрудники Института медико-биологических проблем. Таким образом, на праздничном новогоднем столе космонавтов отсутствовало ставшее традиционным лакомство.

«Решение об отправке продукта на борт МКС будет принято после прохождения необходимой специализированной экспертизы», — сообщил руководитель пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко.

Напомним, вместе с российскими специалистами на МКС сейчас работают астронавты NASA Эндрю Морган, Кристина Кук и Джессика Меир, а также представитель Европейского космического агентства (ЕКА) итальянец Лука Пармитано.

Как сообщает ТАСС, в ближайшее время команда готовится завершить установку новой системы охлаждения альфа-магнитного спектрометра. В декабре космонавты сняли заглушки на восьми трубках охладителя аппарата, подключили к ним новую систему циркуляции сжиженного углекислого газа и установили теплозащитный экран над той частью спектрометра, которая обращена к Земле. Работы запланированы на 25 января.