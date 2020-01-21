Роспотребнадзор оценил риск распространения коронавируса в России

Москва, 21 января. Риск попадания в Россию обнаруженного в Китае коронавируса нельзя исключить полностью, однако возможность его распространения на территории РФ крайне низкая. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

В ведомстве напомнили, что Россию ежегодно посещают порядка 1,5 миллиона граждан Китая, аналогичное количество россиян посещают Китайскую Народную Республику. С учетом данных обстоятельств невозможно исключить возможность попадания нового коронавируса в Россию.

«Однако даже в случае завоза нового коронавируса в Российскую Федерацию вероятность широкого распространения этого вируса можно оценить, как низкую», — говорится в сообщении.

В декабре 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована вспышке пневмонии неизвестного происхождения. Источником эпидемии стал городской рынок морепродуктов. Медики установили, что причиной возникновения эпидемии стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV.

К настоящему моменту число заразившихся новым вирусом достигает 218 человек. Зафиксированы четыре летальных исхода. Вирус активно распространяется за пределами Китая. Случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии и Таиланде. По данным китайских экспертов, новый тип коронавируса передается между людьми. В семейство коронавирусов входят 39 видов. Данный вирус может поражать людей, домашних животных, птиц, свиней и крупный рогатый скот.