Депутат Бессараб уточнила, кто имеет право досрочного выхода на пенсию

Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов сообщил, что в 2019 году из-за изменения законодательства на пенсию вышло на 355 тысяч человек меньше, чем могло бы быть до повышения пенсионного возраста. По словам члена думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светланы Бессараб, это естественный процесс.

В интервью «Российской газете» глава ПФР заметил, что в 2020 году выход на пенсию будет отложен примерно у 800 тысяч россиян, но это с учетом тех, у кого сдвинулся возраст выхода на пенсию в 2019-м, то есть итог — нарастающий.

«Да, действительно, число пенсионеров в прошлом году сократилось на 355 тысяч человек. Но это естественный процесс. И он связан с тем, что после внесения изменений в пенсионную систему срок выхода на пенсию был отсрочен для этих граждан на полгода», — объяснила в комментарии Федеральному агентству новостей депутат Госдумы Светлана Бессараб.

При этом парламентарий подчеркнула, что это не значит, что люди, которые не вышли на пенсию в 2019 году из-за законодательных изменений, впоследствии вообще не станут пенсионерами, то есть впоследствии разница будет сглаживаться.

«Все россияне получат пенсию, когда придет их время согласно действующему пенсионному законодательству. Более того, Пенсионный фонд России заявлял о том, что прибавится значительное количество досрочного назначения пенсий. В том числе и для граждан, которые по тем или иным причинам не смогли трудоустроится, потеряв работу в предпенсионном возрасте. Конкретно речь идет о людях, которым на момент потери работы оставалось 24 месяца до выхода на пенсию», — отметила Светлана Бессараб.

Ранее Антон Дроздов сообщал, что граждан, досрочно выходящих на пенсию, будет примерно четверть от числа тех, кто станет пенсионером в текущем году. Глава ПФР объяснил, что в 2020 году 14,6% от общего числа пенсионеров составят россияне, работавшие на вредных производствах и в опасных условиях труда, 5% — люди, отработавшие на Севере, 2,5% — сотрудники здравоохранения и образования.

Затем число «досрочников» будет расти за счет многодетных матерей. Так, с 2021 года на пенсию в 56 лет будут выходить матери четверых и более детей. А с 2023 года на пенсию в 57 лет начнут выходить женщины, родившие и воспитавшие троих детей.

О том, как будет повышаться пенсия в 2020 году, читайте в материале ФАН.