Комитеты Совфеда рекомендовали назначить Краснова на пост генпрокурора России

Москва, 21 января. Комитеты Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству и по обороне и безопасности рекомендовали назначить Игоря Краснова на пост генерального прокурора РФ. Решение было принято во вторник по итогам совместного заседания комитетов.

Кроме того, по итогам заседания комитеты рекомендовали освободить Юрия Чайку от должности генпрокурора. Окончательное решение об освобождении Чайки от должности и назначении Краснова новым генпрокурором РФ примет Совет Федерации на заседании 22 января.

Президент РФ Владимир Путин накануне, 20 января, предложил освободить Чайку от должности генпрокурора в связи с переходом на другую работу и внес в Совет Федерации кандидатуру Краснова на пост генпрокурора РФ.

Во вторник пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ответил на вопрос о будущем назначении Чайки. По словам Пескова, пока никаких назначений не было.