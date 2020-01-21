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Собчак рассказала, как изменилось ее отношение к детям

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Собчак рассказала, как изменилось ее отношение к детям

Мале, 21 января. Известная российская телеведущая Ксения Собчак пошутила над своим трехлетним сыном Платоном, который во время отдыха заявил, что хотел бы остаться жить на Мальдивах.

Откровенное признание мальчика произошло по пути в ресторан. Собчак спросила сына, где они сейчас находятся, на что Платон ответил: «В лесу» (машина в этот момент проезжала по мангровой роще). На вопрос «Где тебе больше нравится: в «лесу» или в Москве?» прозвучал закономерный ответ: «В лесу».

«Губа не дура», — прокомментировала Собчак реплику Платона.

Отметим, что Собчак также поделилась фотографиями с отдыха. На снимке можно заметить, как она держит на руках маленького сына, гуляя по пляжу, а рядом играет какая-то девочка. Телеведущая отметила, что раньше не любила чужих детей, однако с рождением собственного ребенка стала лучше к ним относиться.

«Картина «Жизнь внесла свои коррективы» или «Собчак и маленькие гаденыши». А вы тоже полюбили чужих детей только когда появились свои или я одна такая?» — пишет она в Instagram.

Напомним, что Собчак в настоящее время отдыхает на Мальдивах вместе со своим сыном от предыдущего брака Платоном, новым мужем Константином Богомоловым, а также друзьями — дизайнером Яной Расковаловой и певицей Глюкозой. Как сообщают СМИ, пара арендовала роскошную виллу с личным бассейном, тренажерным залом и винным погребом. Сутки отдыха в таком месте стоят от 1,5 до 1,7 млн рублей.

Это уже не первый фотоотчет Собчак с Мальдив. На днях она выложила снимок, который был сделан во время занятия йогой. Подписчики похвалили телеведущую за хорошую физическую форму.

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