ВОЗ предупредила о распространении нового типа коронавируса за пределами Китая

Женева, 21 января. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила о возможности распространения коронавируса за пределами Китая.

На брифинге в Женеве официальный представитель ВОЗ Тарик Язаревич заявил, что следует ожидать в ближайшее время новых вспышек заболевания новым вирусом пневмонии, который вызывается 2019-nCoV. По его словам, это может произойти и в Китае, и в других странах. Об этом пишет Reuters.

«Всего в мире зарегистрировано 278 подтвержденных случаев 2019-nCoV, о которых поступили официальные сообщения», — сказал Язаревич, обратив внимание на то, что «эти цифры быстро меняются».

В Китае зафиксирована вспышка неизвестной пневмонии. Врачи не так давно пришли к выводу, что это новый тип коронавируса. Среди симптомов у пострадавших высокая температура, поражение легких, чувство сдавленности в груди, общая усталость, кашель с небольшим выделением мокроты. СМИ назвали эпидемию атипичной пневмонией, которая в начале 2000-х унесла жизни более 300 жителей Китая. К настоящему моменту известно о 270 заболевших, четыре человека погибли. Случаи поражения ранее неизвестным вирусом зафиксированы также в Южной Корее, Японии и Таиланде.

Замглавы Минздрава РФ Олег Салагай сообщил, что российские медики создадут в феврале специальный экспресс-тест для выявления нового коронавируса, обнаруженного накануне в Китае. Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР подтвердил, что новый тип коронавируса передается от человека к человеку. В случае инфицирования необходимо как можно скорее принять экстренные меры.