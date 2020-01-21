Протест либералов против конституционных поправок — это «борьба со здравым смыслом»

Политологи подтвердили наличие раскола в оппозиции, возникшего на фоне обсуждения вносимых поправок в Конституцию РФ. Отсутствие единого мнения мешает не только консолидации, но и лишний раз доказывает, что оппозиционные силы действуют несамостоятельно. Единения можно ждать только в случае получения методичек от «понимающих людей».

Президент России Владимир Путин 15 января обратился с посланием к Федеральному собранию, в рамках которого предложил внести законодательные поправки. По мнению российского лидера, они должны сделать государственную власть более демократичной и открытой. Нововведения потребуют внесения изменений в Конституцию РФ с проведением общероссийского голосования.

«Либеральный раскол»

Заявление главы РФ стало неожиданностью для оппозиционной общественности и вызвало раскол. Часть выступила за конституционные изменения, а некоторые посчитали инициативу излишней и отнеслись к ней критически. Дезориентация произошла на всех уровнях — от рядовых активистов до лидеров общественного мнения. Уже на протяжении недели либеральное сообщество не может прийти к единому мнению — поддерживать изменения или голосовать против.

Скрывающийся в Европе олигарх Михаил Ходорковский выступил против законодательных новаций и предложил альтернативный процесс внесения поправок. Однако блогер Алексей Навальный считает, что «конституцию не нужно защищать», а потому протестовать нет смысла. Разнополярность мнений не дает оппозиции консолидироваться и выйти в общество с конкретным протестом. Не удается создать повестку на митингах, хотя попытки вывести людей на улицы предпринимаются.

Например, 19 января в Москве и в других городах РФ прошел марш в память убитых антифашистов Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой, либералы пытались превратить его в акцию против так называемого «госпереворота» и предстоящего внесения поправок в Конституцию РФ. Провокацию пресекли правоохранительные органы, задержав спекулянтов. На 1 февраля в столице и вовсе согласован митинг против «конституционных изменений». Некоторое время было неясно, кто организатор мероприятия, а сведения скрывались. Однако издание «Коммерсант» со ссылкой на информацию своих источников установило, что заявителями выступили представители незарегистрированной «Либертарианской партии России». Журналисты отметили один немаловажный нюанс: акция носит спонтанный и ситуативный характер. С учетом заявления Навального в партии не знают, что делать дальше. А потому митинг заявили из соображений «чтобы был». Если в повестку будут внесены корректировки или с другими активистами не удастся договориться, то акцию отменят.

Политологи констатируют неразбериху

Эксперты в беседе с «Коммерсантом» прокомментировали ситуацию вокруг внесения поправок в конституцию и дезорганизации оппозиции, показавшей неспособность консолидироваться. Политолог Аббас Галлямов отметил, что либералы не имеют общего плана действий, а их протест в целом не отвечает общественным настроениям. Глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов также отметил «растерянность» оппозиционных сил. По мнению эксперта, акции либералов вряд ли смогут активизировать население, так как в намерениях нет мобилизационного потенциала — люди не будут выступать против ограничения полномочий президента. Эту же позицию поддержал политолог и глава «Фонда развития гражданского общества» Константин Костин.

«Призывы лидеров оппозиции протестовать против изменения основного закона и, в частности, «против того, что президент делится полномочиями с другими институтами» выглядит как «издевательство над здравым смыслом», — заявил собеседник «Коммерсанта».

Либералы в ожидании методичек

Разнополярность в оппозиционном сообществе, неспособность договориться и выступить с консолидированной позицией доказывает, что либералы не имеют своего однозначного понимания происходящих в государстве процессов и действуют несамостоятельно. Протест носит деструктивный характер. Критика в СМИ и организация митингов ведутся не «во благо», а «вопреки». Просто потому, что политическая элита, которой оппозиция не симпатизирует, выступила с законодательной инициативой. Отсюда и абсурдность ситуации: процесс усиления демократизации государства через ослабление института президентства и усиление парламента встречает сопротивление со стороны тех, кто об этом говорил долгие годы. Учитывая, что ряд политических сил в РФ действует под контролем западных технологов, например, курирование агентом Госдепа Стивеном Секстоном ФБК (признан иноагентом) и митингов в Москве летом 2019 года, можно предположить, что либералы консолидируются только в том случае, когда «понимающие люди» из-за рубежа вышлют методички. Да и то вряд ли оппозиции стоит рассчитывать на активизацию населения. Вывести людей на «борьбу со здравым смыслом» невозможно.

Напомним, ранее глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас заявил, что изменения в конституцию будут вынесены на всероссийское голосование. Власти будут следовать принципам открытости, доступности и прозрачности.