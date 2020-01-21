ФАН презентует пресс-центр и итоги конкурса «Хорошие новости России»

Санкт-Петербург, 21 января. Федеральное агентство новостей (ФАН) извещает о начале работы собственного пресс-центра. Пресс-центр расположен по адресу: Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

В понедельник, 27 января, в 14.00 в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» состоится пресс-конференция «Презентация итогов Большого конкурса ФАН «Хорошие новости России», на которой будут подведены итоги традиционного конкурса Федерального агентства новостей.

Напомним, учрежденный ФАН конкурс «Хорошие новости России» призван поощрять журналистов из российских регионов за позитивные и достоверные публикации. К участию в конкурсе приглашаются любые российские авторы, которые продвигают позитивную повестку и создают материалы о ярких положительных событиях в нашей стране, в первую очередь — в своем регионе.

Итоги основного конкурса, номинанты которого уже определились, были подведены в январе 2020 года читателями ФАН и экспертной группой жюри.

Победителей определяли в следующих номинациях:

— Герои современности;

— Общество и социальные проекты;

— Наука и инновации;

— Экономика страны или региона;

— Спорт.

Приз за победу в основном конкурсе в каждой номинации составляет 100 тысяч рублей. На презентации будет вручен также отдельный специальный приз номинанту, которого определило жюри.

Победители конкурса расскажут о своих творческих успехах, а члены жюри — об этапах отбора и проблемах выбора.

Гостями пресс-конференции станут:

— Игорь Маратович Малкин, председатель политической партии «Трудовая партия России».

— Сергей Алексеевич Вострецов, депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации.

— Игорь Владимирович Костиков, доктор экономических наук, председатель Совета Межрегиональной общественной организации «Союз потребителей финансовых услуг» («ФинПотребСоюз»).

Редакция ФАН приглашает к участию в пресс-конференции журналистов региональных и федеральных СМИ.

Все вопросы о порядке проведения мероприятий пресс-центра можно задать по почте presscenter@mediapatriot.ru или по телефону: 8 (963) 231-53-16. По этим же контактам необходимо аккредитоваться на мероприятие до 12.00 27 января.