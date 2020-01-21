Сенатор Морозов назвал вброс западных СМИ о роспуске Госдумы попыткой напугать россиян

Вмешательство Запада во внутренние дела Российской Федерации путем вброса фейка о роспуске Государственной думы — это попытка «расшатать» политическую систему страны. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал член временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ, сенатор Олег Морозов.

Вмешательство в дела РФ

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин назвал вмешательством в суверенные дела Российской Федерации вбросы ряда иностранных СМИ о досрочных выборах в Госдуму.

«Такие вбросы осуществляли иностранные информационные агентства… некоторые наши СМИ подхватили, источников при этом никто не указывает. Считаем недопустимым вмешательство в дела суверенных государств. Мы не вмешиваемся в их дела — что происходит в Америке, в Британии — и к нам пускай не вмешиваются», — отметил Володин в ходе пленарного заседания.

Попытка напугать

Как отметил сенатор Олег Морозов, информационный вброс западных СМИ — это типичный фейк, который должен создать элемент нестабильности в политической системе страны.

«Когда вбрасывается информация о том, что распускается высший законодательный орган, то понятно, это сразу вносит элемент нестабильности в политическую систему. И в этом смысле оценка Володина абсолютно правильная. Это не только фейк, но и реальное вмешательство во внутренние дела нашей страны. Это попытка дестабилизировать нашу политическую систему», — пояснил Олег Морозов.

По мнению сенатора, все фейки убиваются одним способом — достоверной информацией. Политик обратил внимание, что сегодня нет никакого повода для роспуска Государственной думы.

«Понятно, что в момент, когда Государственная дума рассматривает поправки в Конституцию РФ, ни о каком роспуске не может быть даже и речи. Поэтому это действительно попытка «расшатать» наши политические устои, создать некие панические настроения в обществе. В очередной раз внести состояние неопределенности в психологии людей, которые будут думать, что в стране происходит что-то такое, что расшатывает их жизненные планы», — заключил сенатор Олег Морозов.

Осенью прошлого года в Государственной думе показали фильм-расследование ФАН «Анатомия протеста», посвященный вмешательству Запада в дела России. Согласно нашему расследованию, так называемая российская «оппозиция» устраивала сходки «либералов» в центре Москвы при помощи западных стран, включая Соединенные Штаты. Псевдоактивисты, которые призывали жителей столицы выходить на улицы, получали на организацию беспорядков в стране деньги из-за рубежа.

Американское посольство в России, кроме публикации подробной информации о несогласованных мероприятиях, проводило так называемые тренинги для «оппозиции» перед незаконными митингами. Речь идет о сотруднике службы безопасности американской дипмиссии Стивене Секстоне, который приходил в «Фонд борьбы с коррупцией» (признан в РФ иноагентом) скандально известного блогера Алексея Навального. Он проводил в ФБК лекции, рассказывая сторонникам Навального, как вести себя на акциях при задержании и противодействовать сотрудникам правоохранительных органов.