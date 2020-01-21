«Новая газета» оправдывает действия террористов в Сирии за деньги Запада

Москва, 21 января. Член Совета Федерации Сергей Цеков считает необходимым привлечь к ответственности «Новую газету» за сотрудничество с террористами. Либеральное издание неоднократно распространяло фейковую информацию в интересах джихадистских группировок.

В разговоре с корреспондентом iReactor сенатор отметил насколько важно пресекать распространение лживой информации о ситуации в Сирии.

«Если тиражировать такую информацию, то все будут думать, что России важна не справедливость и борьба с терроризмом, а начнутся разговоры о преследовании экономических интересов страны в регионе», — подчеркнул парламентарий.

Цеков заявил, что попытки политизировать экономическое сотрудничество России и Сирии, которые регулярно предпринимают либералы, недопустимы. По его мнению, взаимодействие между странами должно развиваться.

«В том числе в вопросах, связанных с разведкой газовых и нефтяных месторождений. Это помощь реальная, поскольку Сирия нуждается в экономической поддержке», — считает сенатор.

По причине важности этого сотрудничества для обеих сторон необходимо привлекать к ответственности за публикацию фейков.

«Новая газета» не должна подавать непроверенную информацию, особенно в обозначенных выше моментах. Вообще надо наказывать «Новую газету» самым жестким образом», — заключил член Совфеда.

Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало расследование, в котором вскрыло связь «Новой газеты» с террористическими группировками на Ближнем Востоке. В своих материалах журналисты либерального издания оправдывают действия террористов по заказу западных спонсоров.