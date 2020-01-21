Звезда Comedy Woman Кравченко ответила подписчикам, затравившим ее 4-летнюю дочь

Москва, 21 января. Звезда юмористического шоу Comedy Woman Мария Кравченко опубликовала снимок четырехлетней дочери на своей странице в Instagram. Многие подписчики артистки раскритиковали внешность маленькой девочки.

Кравченко сообщила, что ее дочь Виктория проявила интерес к модельной деятельности, поэтому ребенка отправили в детскую школу моделей.

«У нас уже есть в резюме строчка о модельной подготовке и первые профессиональные фотоснимки», — рассказала звезда комедийного шоу.

Однако под постом Кравченко началась настоящая травля четырехлетней Виктории.

«Хорошо быть ребенком знаменитости — что хочешь выбираешь сам, родители с деньгами и со связями», — отметила aleksis.aleksandra.

«Страшная как Фредди Крюгер», — написал 13max1984.

«Возможно, я ошибаюсь, но у нее есть определенная проблема с прикусом, либо что-то с дыханием», — предположила одна из подписчиц Кравченко.

«Не стоит выкладывать неудачные фото», — посоветовала tatiana.kuva.

Артистку возмутили негативные комментарии под снимком маленькой девочки, поэтому она не преминула ответить хейтерам.

«И как только у некоторых поворачивается язык оскорблять детей, накладывать ярлыки «красивая/некрасивая», чего достойна, а чего не достойна?!» — цитирует Кравченко «Газета Кемерова».

Звезда удалила практически все комментарии с критикой и подчеркнула, что на подобную «грязь» необходимо реагировать.

Отметим, что многие подписчики Кравченко вступились за маленькую Викторию. В их числе была и коллега артистки по Comedy Woman Екатерина Варнава, являющаяся крестной мамой девочки, сообщает KP.RU.