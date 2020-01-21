Захарова ответила слова Помпео о проекте по смене власти в Венесуэле

Москва, 21 января. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова госсекретаря США Майка Помпео касательно работы американцев над проектом по смене власти в Венесуэле. Соответствующий пост она опубликовала на своей странице в социальной сети Facebook.

По словам Захаровой, Помпео признался в реализации Соединенными Штатами кампаний по дестабилизации ситуации на территории суверенных государств.

«Вот вам и международное право в исполнении Вашингтона. По сути, Майк Помпео двумя фразами подвел доказательную базу под принятые в России законы об иностранных агентах, суверенном Интернете», — подчеркнула Захарова.

По ее словам, это наглядно демонстрирует, что американцы зря старались убедить общественность в «миролюбивости и законности действия». Официальный представитель МИД РФ заметила, что слова госсекретаря США наглядно свидетельствуют о том, что «США никогда не оставляли тактику вмешательства в дела независимых государств и политику смены режимов».

Ранее стало известно, что Майк Помпео рассказал о работе совместно с мировым сообществом над проектом о смене власти в Венесуэле. Американская стратегия является действенной, уверен госсекретарь США.

В Венесуэле начались акции протеста зимой прошлого года. Тогда спикер парламента страны Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента. Его поддержали США и страны ЕС. Россия, Куба, Китай и Мексика встали на сторону конституционного главы республики Николаса Мадуро, указав на недопустимость вмешательства во внутренние дела Венесуэлы со стороны других государств, в том числе Соединенных Штатов. 19 европейских стран выпустили совместную декларацию, в которой признали Гуайдо временным президентом Венесуэлы.

Мадуро подчеркнул, что Гуайдо является «марионеткой США». По словам конституционного лидера страны, произошедшее в Венесуэле является попыткой государственного переворота.