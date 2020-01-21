Володин считает сообщения зарубежных СМИ о роспуске ГД иностранным вмешательством

Москва, 21 января. Несоответствующая действительности информация о роспуске Госдумы, которую опубликовали несколько зарубежных изданий, является вмешательством во внутренние дела России. Об этом заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Во время пленарного заседания на публикации иностранных СМИ обратил внимание лидер ЛДПР Владимир Жириновский, который призвал пресечь подобные вбросы.

«Такие вбросы осуществляли иностранные информационные агентства. Считаем недопустимым вмешательство в дела суверенных государств», — заявил в ответ Володин.

Напомним, западные правительства регулярно предпринимают попытки оказать влияние на внутреннюю ситуацию в России, используя различные инструменты, в том числе финансирование так называемой российской оппозиции, которая организует незаконные уличные акции, а также информационное давление через подконтрольные СМИ.

В сентябре Федеральное агентство новостей подготовило фильм-расследование «Анатомия протеста», в котором журналисты рассказали о связи несанкционированных митингов, устроенных либералами, с западными странами, в том числе США. ФАН установил, что беспорядки в Москве были организованы на деньги западных спонсоров.

Данные, выявленные ФАН, были изучены специальной комиссией Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.