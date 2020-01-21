Безсонов рассказал о заслугах убитого замкомандира полка МВД ДНР

Донецк, 21 января. Заместитель министра информации Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов прокомментировал убийство замкомандира полка специального назначения МВД ДНР Алексея Кривули, известного по позывному Грин.

По его словам, Кривуля был опытным военным, который благодаря грамотному руководству смог сохранить жизни множества солдат, пишет «Царьград».

«Грин, ты был лучшим из нас. Своим примером и личным участием в боевых операциях, ты сохранил не одну сотню бойцов. Спасибо, что был рядом! Царства небесного и вечной памяти, брат! Мы тебя никогда не забудем!» — пишет Безсонов в Twitter.

Напомним, что Грин был убит в Донецке выстрелом в спину. Замкомполка присоединился к вооруженным силам ДНР в 2014 году в качестве первого заместителя начальника штаба седьмой мотопехотной стрелковой бригады. Вместе со своим братом он был внесен в базу данных скандального украинского ресурса «Миротворец», который публикует личные данные неугодных украинскому режиму людей, добытые незаконным способом.

Как напоминает «Ридус», днем ранее замглавы СНБО Украины Сергей Кривонос заявил о том, что Киев по-прежнему рассматривает возможность силового захвата Донбасса. В ответ официальные лица ДНР пригрозили Киеву «тотальным усмирением», а депутат Народного совета республики Владислав Бердичевский назвал украинский план терроризмом.

Гражданская война на Украине продолжается с 2014 года. Жители некоторых регионов Донбасса отказались признать новое руководство Украины, которое пришло к власти в результате государственного переворота. В дальнейшем на этих территориях были образованы Донецкая и Луганская народные республики. В ответ украинские власти начали против жителей юго-востока силовую операцию.