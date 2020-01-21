Запад использует допинговый скандал для репрессий против России. Колонка Голоса Мордора



Весь мир борется за чистоту спорта. Но борется почему-то исключительно с Россией. Возможно, что желание этой борьбы возникло не на пустом месте, допинговая проблема в РФ, безусловно, была и есть, но... никак не больше, чем в других странах мира. Это статистический факт: в списке государств, где злоупотребляют допингом, Россия далеко не в первой тройке. Как ни странно, лидеры этого позорного списка как раз именно те, кто постоянно и без конкретных доказательств обвиняют российский спорт в том, в чем сами замазаны по уши.

Но в свое оправдание эти ребята всегда находят что сказать. Звучит, конечно, не совсем убедительно. Ну сами подумайте — кому-то в организм допинг попал во время секса, кому-то — с губной помадой. Таких примеров масса. Я уж молчу о биатлонистах-астматиках, о гимнастках с «дефицитом внимания» и других так называемых «терапевтических исключениях». Отличная же формулировочка! Остается только понять и простить. А спортсменам можно невозбранно есть горстями всё, хоть опиаты. В конце концов, это же не жуткий супердопинг мельдоний, совершенно непонятно как помогающий спортсменам.

Да и вообще — джентельменам принято верить. Особенно британским. Вот, например, известный британский атлет Мо Фара. Настоящий герой спорта. Четырежды олимпийский чемпион, шесть раз — чемпион мира, семь раз — чемпион Европы. Кавалер ордена Британской империи, рыцарь. Но случилась нехорошая история. Его тренер, как оказалось, пичкал подопечных допингом, и WADA (Всемирное антидопинговое агентство) решило перепроверить допинг-пробы спортсменов, которых этот замечательный человек когда-то тренировал. В их числе и Мо Фара. WADA затребовало пробы, которые хранились в Великобритании. И... получило отказ. Во-первых, как и было сказано выше, джентльменам принято верить на слово, а во-вторых, пробы могут... испортиться! Такая вот гениальная формулировка.

Новый допинговый кейс в отношении России отличается особой маразматичностью. Ведь к самим спортсменам претензий нет. Они выступают на международных площадках, делают это очень успешно, их регулярно проверяют, и они чисты. Зато претензии возникли к базе данных Российского антидопингового агентства. Причем к базе уже не свежей. Мол, там имеются признаки вмешательства и корректировок. И я даже не сомневаюсь, что есть. Их и Следственный комитет России нашел. Но есть одна проблема — вмешательство это совершенно извне страны. Возможно, самим предателем и лгуном Григорием Родченковым (специалист по анализу биологических образцов и выявлению допинга. — Прим. ФАН). И теперь под эту лавочку российский спорт снова угрожают лишить флага.

На самом деле, спорт здесь ни при чем. Вся эта история с допингом — не что иное, как банальные политические репрессии в отношении России. На том поле, где еще хоть как-то можно сделать стране больно. А допинг... Он, наверное, все-таки есть. Это Путин, Крым, Сирия. Список можно продолжить. И я уверен, что, если РФ от всего этого откажется, она моментально станет кристально чистой и в спорте.