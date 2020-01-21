Володин предложил наказать Водонаеву за оскорбление россиян

Москва, 21 января. Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал наказать Алену Водонаеву за слова о том, что «быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки» начнет рожать детей ради получения материнского капитала. Свою позицию он озвучил во время заседания нижней палаты парламента, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Мимо хамства проходить нельзя. Она оскорбила людей, наших граждан, причем еще присвоив им определенный статус», — сказал Володин.

По его словам, в связи с данным инцидентом у модели выросла прибыль от социальных сетей. В этом случае ГД правильно было бы использовать возможности закона, отметил спикер нижней палаты парламента.

«Мы с вами закон приняли, где должны наказывать тех, кто оскорбляет граждан нашей страны, а это оскорбление граждан нашей страны. Она оскорбила народ Российской Федерации. В этом случае штраф 100 млн. Пускай платит. В следующий раз говорить не будет. Вот об этом речь идет», — сказал Володин.

Председатель Госдумы обратил внимание, что таким людям необходимо «ставить заслоны, чтоб больше они на телевидение не ходили, и многое-многое другое».

Напомним, в марте вступил в силу закон об административной ответственности за распространение информации, оскорбляющей общество, государство, госсимволы. За такие публикации предусматривается наказание в виде штрафов до 300 тысяч рублей или административного ареста на срок до 15 суток.