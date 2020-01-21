Радары «Резонанс» прикроют русскую Арктику от ядерных ударов США

Военный аналитик Константин Сивков заявил, что через северо-восточное направление пролегает траектория полетов американских МБР.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе России сообщил, что в Арктике будет увеличено общее количество радаров системы «Резонанс-Н», способной засекать и отслеживать гиперзвуковые цели.

«Генштаб принял решение развернуть на севере России помимо пяти уже заказанных еще пять РЛС «Резонанс-Н». После развертывания десяти станций северо-восточное ракетоопасное направление будет полностью прикрыто», — сказал источник.

Указанные радиолокационные станции работают в метровом диапазоне и используют принцип волнового резонанса, позволяющий уверенно засекать малозаметные и скоростные цели, а также цели, движущиеся со скоростью до 20 Махов.

В свою очередь доктор военных наук, председатель Союза Геополитиков, обозреватель «Военно-промышленного Курьера» Константин Сивков в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей сообщил, что увеличение численности новых РЛС в Арктике связано с защитой от возможного ядерного удара со стороны США.

«Через северо-восточное направление лежат самые кратчайшие пути траектории движения межконтинентальных баллистических ракет (МБР), стратегических бомбардировщиков из США в Россию. Кроме того, именно на этом направлении будет действовать операционная зона второго флота США с авианосной группировкой, которая должна будет наносить удары по нашим объектам в случае начала войны на северном направлении», — поясняет Сивков.

Кроме этого, на расположенной не так далеко Аляске, по словам собеседника ФАН, размещается группировка войск США, занимающаяся развитием противоракетной обороны и проблема для России в том, что оборонительные пусковые установки могут в считанные минуты переоборудоваться в наступательное вооружение.

«Во-вторых, там размещена группировка тактической и истребительной авиации, которые имеют возможность нанести удары по нашим объектам на Камчатке. Далее, в районах восточной Камчатки и восточной Японии могут быть развернуты авианосные группировки, которые также будут действовать по Камчатке и по нашему приморью. Поэтому контроль этого региона очень важен, не говоря уже о том, что остаются огромные морские пространства, через которые могут действовать корабли, подводные лодки, способные наносить удары крылатыми ракетами по нашей территории. Так что все правильно, пусть усиливают», — сказал военный аналитик.

Что же касается самих радиолокационных станций, то они способны засекать и сопровождать почти всю номенклатуру аэродинамических целей, от самолетов до крылатых ракет на дальности 600 км, баллистических целей — на дальности 1200 км на высоте до 100 км. В настоящее время две РЛС уже включены в единую систему управления обороной, третья включена в работу на архипелаге Новая Земля. Четвертая станция также передана военным, но пока еще не развернута, пятая изготовлена и проходит испытания.

Напомним, в октябре 2018 года одна из военных частей радиотехнических войск объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа на Камчатке получила обновленную радиолокационную станцию (РЛС) П-18Р. Установка также может распознавать самолеты, использующие технологию «стелс».