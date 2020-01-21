Малькевич: США плюют на представленные доказательства фальсификации химатак в Сирии

Российская сторона представила на заседании Совета безопасности ООН доказательства фальсификаций применения химоружия в сирийском городе Дума 7 апреля 2018 года. На созванном по инициативе РФ заседании обсудили доклад Организации по запрещению химического оружия, представленный в марте 2019 года. Федеральное агентство новостей вспомнило долгую историю фейков о «химоружии Дамаска».

Россия представила реальные доказательства

Директор российского Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев представил доказательства, собранные в ходе расследования в Думе, в том числе свидетельства сотен очевидцев в городе. Показания свидетелей стали неоспоримым свидетельством того, что «химическая атака» на территории Восточной Гуты была сфальсифицирована с целью обвинить власти Сирии.

Перед Совбезом ООН выступил бывший сотрудник ОЗХО Иэн Хэндерсон, который указал на подтасовки в окончательном докладе ОЗХО по «химатаке» в Думе. Первая группа расследователей была отстранена, а выводы второй группы ОЗХО противоречили первоначальным результатам.

Постпред РФ в ОЗХО Александр Шульгин призвал организовать брифинг с участием всех экспертов для установления фактов об инциденте в Думе. В ответ представители стран Запада, в том числе британка Карен Пирс, обвинила Россию в стремлении «выгородить президента Сирии Башара Асада».

«Удобная версия» доклада ОЗХО

Напомним, о якобы имевшем место применении химоружия в Думе 7 апреля 2018 года заявили представители псевдогуманитарной организации «Белые каски». По их версии, сирийский вертолет «сбросил баллоны с ядовитым хлором». Однако согласно утечке документов из ОЗХО, опубликованной WikiLeaks, специалистам не удалось найти свидетельств смерти от воздействия хлора.

RELEASE: OPCW-Douma Docs 4. Four leaked documents from the OPCW reveal that toxicologists ruled out deaths from chlorine exposure and a senior official ordered the deletion of the dissenting engineering report from OPCW’s internal repository of documents.https://t.co/ndK4sRikNk — WikiLeaks (@wikileaks) December 27, 2019

Выдвинутая Западом версия, что «сирийское правительство применило химоружие, чтобы сломить сопротивление боевиков в Восточной Гуте» также не выдерживает критики: соглашение о примирении и эвакуации боевиков «умеренной оппозиции» было готово давно, и не выполнялось только из-за того, что сопротивление продолжали джихадисты из «Джейш аль-Ислам».

Уже на следующий день части САА вошли в Думу, покинутую бандформированиями, а боевики «умеренной оппозиции» либо подписали соглашение о примирении, либо на знаменитых «зеленых автобусах» отправились в идлибскую зону деэскалации, чтобы продолжать войну против Дамаска.

Реалистичным выглядит предположение о преднамеренной «химической провокации», заказанной спонсорами «Белых касок» с целью сорвать переговоры боевиков с Дамаском и не допустить прекращения боев в Восточной Гуте. Западные и арабские СМИ как по команде начали распространять видеозапись, сделанную «Белыми касками» госпитале Думы, куда якобы доставили пострадавших от химического оружия.

Известно, что химоружие было в распоряжении боевиков на протяжении всей войны в Сирии: западные СМИ необъяснимым образом «забыли» о обстрелах Алеппо с использованием снарядов с хлором.

Новые фейки и инсценировки от боевиков поддерживает Запад

В начале 2019 года продюсер британского телеканала BBC News в Сирии Риам Далати объявил, что видеозапись, сделанная в госпитале Думы, была инсценировкой, в постановке которой участвовал он сам: «Белые каски» попросили его вместе со съемочной группой помочь сделать «более зрелищные кадры».

Впоследствии Минобороны РФ неоднократно предупреждало о подготовке новых провокаций. Во всех случаях провокации готовили террористы «Джебхат ан-Нусры»1 (запрещена в РФ) и «Белые каски», созданные бывшим британским спецагентом Джеймсом ле Мезюрье (не так давно он внезапно и необъяснимо погиб в Стамбуле). По данным российской разведки, джихадисты создали специальное «химическое крыло» для организации провокаций.

В Сети появилось даже видео, на котором боевики под руководством «Белых касок» тренируются изображать погибших при «химической атаке». Неудачная провокация произошла в мае 2019 года, когда боевики попытались выдать пострадавших при обстреле САА за отравленных хлором.

Впрочем, представители Запада в Совбезе ООН не примут во внимание ни один из этих фактов, уверен член ОП РФ, президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич. Возвращаясь с конференции по Ливии в Берлине, он скептически оценил возможности найти правду в ООН.

«Я никаких иллюзий относительно этих слушаний не питаю, — предупредил он. — Россия представила все необходимые доказательства в Совбез ООН — но кого и когда это останавливало? Я хотел бы напомнить, что даже голосование по резолюции об осуждении нацизма в ООН шло с огромным трудом».

Слабость ООН в современном мире

Малькевич на основании своего опыта на конференции с большим сомнением отнесся к возможностям Организации объединенных наций в современном мире, где крупнейшая экономическая и военная держава отвергла принципы международного права.

«Сложилась ситуация, когда ООН ничего не решает и даже на мнение ООН, в принципе, можно наплевать — что и делают Соединенные Штаты. Те, кто слышать не хотят, они тебя не слушают даже. То, что миссия ОЗХО не нашла погибших от хлора, то, что «Белые каски» безостановочно занимаются производством фейков — это известно и понятно. К сожалению, ООН уже сложно воспринимать как конструктивную силу — только как бюрократов, которые путешествуют по миру и изрекают глубокомысленные сентенции ради защиты материальных интересов тех, кто за ними стоит», — считает Малькевич.

Отнять «Оскар» у «Белых касок»

Президент ФЗНЦ напомнил, что «Белые каски» даже получили «Оскара» за фильм о своей деятельности в Сирии. При этом сирийского руководителя псевдогуманитарщиков даже не пустили в США из-за подозрений в причастности к террористической деятельности. России нужны новые методы противодействия фейкам, которые Запад создает совместно с боевиками.

«Никто не изымает у «Белых касок» «Оскара», который они получили за свой фильм. Когда Фонд защиты национальных ценностей завершит подготовку на арабском языке книги о фальсификациях «Белых касок» и мы отправимся демонстрировать ее на самых серьезных площадках — может быть, имеет смысл, чтобы России инициировала мировую общественную кампанию, чтобы аннулировать «Оскара», который получили «Белые каски», — отметил член Общественной палаты. Проблема в том, что несмотря на нашу поддержку здравые мировые силы не создали альтернативы «Белым каскам». Наша «мягкая сила» во многих странах, особенно традиционных, сводится к «песням-пляскам-кокошникам», а нужны совершенно новые формы и методы работы».

1 Организация запрещена на территории РФ.