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Малькевич: США плюют на представленные доказательства фальсификации химатак в Сирии

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Эксперты:

Малькевич: США плюют на представленные доказательства ООН фальсификаций химатак в Сирии

Российская сторона представила на заседании Совета безопасности ООН доказательства фальсификаций применения химоружия в сирийском городе Дума 7 апреля 2018 года. На созванном по инициативе РФ заседании обсудили доклад Организации по запрещению химического оружия, представленный в марте 2019 года. Федеральное агентство новостей вспомнило долгую историю фейков о «химоружии Дамаска».

Россия представила реальные доказательства

Директор российского Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев представил доказательства, собранные в ходе расследования в Думе, в том числе свидетельства сотен очевидцев в городе. Показания свидетелей стали неоспоримым свидетельством того, что «химическая атака» на территории Восточной Гуты была сфальсифицирована с целью обвинить власти Сирии.

Малькевич: США плюют на представленные доказательства ООН фальсификаций химатак в Сирии

Перед Совбезом ООН выступил бывший сотрудник ОЗХО Иэн Хэндерсон, который указал на подтасовки в окончательном докладе ОЗХО по «химатаке» в Думе. Первая группа расследователей была отстранена, а выводы второй группы ОЗХО противоречили первоначальным результатам.

Постпред РФ в ОЗХО Александр Шульгин призвал организовать брифинг с участием всех экспертов для установления фактов об инциденте в Думе. В ответ представители стран Запада, в том числе британка Карен Пирс, обвинила Россию в стремлении «выгородить президента Сирии Башара Асада».

Малькевич: США плюют на представленные доказательства ООН фальсификаций химатак в Сирии

«Удобная версия» доклада ОЗХО

Напомним, о якобы имевшем место применении химоружия в Думе 7 апреля 2018 года заявили представители псевдогуманитарной организации «Белые каски». По их версии, сирийский вертолет «сбросил баллоны с ядовитым хлором». Однако согласно утечке документов из ОЗХО, опубликованной WikiLeaks, специалистам не удалось найти свидетельств смерти от воздействия хлора.

Выдвинутая Западом версия, что «сирийское правительство применило химоружие, чтобы сломить сопротивление боевиков в Восточной Гуте» также не выдерживает критики: соглашение о примирении и эвакуации боевиков «умеренной оппозиции» было готово давно, и не выполнялось только из-за того, что сопротивление продолжали джихадисты из «Джейш аль-Ислам».

Уже на следующий день части САА вошли в Думу, покинутую бандформированиями, а боевики «умеренной оппозиции» либо подписали соглашение о примирении, либо на знаменитых «зеленых автобусах» отправились в идлибскую зону деэскалации, чтобы продолжать войну против Дамаска.

Малькевич: США плюют на представленные доказательства ООН фальсификаций химатак в Сирии

Реалистичным выглядит предположение о преднамеренной «химической провокации», заказанной спонсорами «Белых касок» с целью сорвать переговоры боевиков с Дамаском и не допустить прекращения боев в Восточной Гуте. Западные и арабские СМИ как по команде начали распространять видеозапись, сделанную «Белыми касками» госпитале Думы, куда якобы доставили пострадавших от химического оружия.

Известно, что химоружие было в распоряжении боевиков на протяжении всей войны в Сирии: западные СМИ необъяснимым образом «забыли» о обстрелах Алеппо с использованием снарядов с хлором.

Новые фейки и инсценировки от боевиков поддерживает Запад

В начале 2019 года продюсер британского телеканала BBC News в Сирии Риам Далати объявил, что видеозапись, сделанная в госпитале Думы, была инсценировкой, в постановке которой участвовал он сам: «Белые каски» попросили его вместе со съемочной группой помочь сделать «более зрелищные кадры».

Малькевич: США плюют на представленные доказательства ООН фальсификаций химатак в Сирии

Впоследствии Минобороны РФ неоднократно предупреждало о подготовке новых провокаций. Во всех случаях провокации готовили террористы «Джебхат ан-Нусры»1 (запрещена в РФ) и «Белые каски», созданные бывшим британским спецагентом Джеймсом ле Мезюрье (не так давно он внезапно и необъяснимо погиб в Стамбуле). По данным российской разведки, джихадисты создали специальное «химическое крыло» для организации провокаций.

В Сети появилось даже видео, на котором боевики под руководством «Белых касок» тренируются изображать погибших при «химической атаке». Неудачная провокация произошла в мае 2019 года, когда боевики попытались выдать пострадавших при обстреле САА за отравленных хлором.

Впрочем, представители Запада в Совбезе ООН не примут во внимание ни один из этих фактов, уверен член ОП РФ, президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич. Возвращаясь с конференции по Ливии в Берлине, он скептически оценил возможности найти правду в ООН.

Малькевич: США плюют на представленные доказательства ООН фальсификаций химатак в Сирии

«Я никаких иллюзий относительно этих слушаний не питаю, — предупредил он. — Россия представила все необходимые доказательства в Совбез ООН — но кого и когда это останавливало? Я хотел бы напомнить, что даже голосование по резолюции об осуждении нацизма в ООН шло с огромным трудом».

Слабость ООН в современном мире

Малькевич на основании своего опыта на конференции с большим сомнением отнесся к возможностям Организации объединенных наций в современном мире, где крупнейшая экономическая и военная держава отвергла принципы международного права.

«Сложилась ситуация, когда ООН ничего не решает и даже на мнение ООН, в принципе, можно наплевать — что и делают Соединенные Штаты. Те, кто слышать не хотят, они тебя не слушают даже. То, что миссия ОЗХО не нашла погибших от хлора, то, что «Белые каски» безостановочно занимаются производством фейков — это известно и понятно. К сожалению, ООН уже сложно воспринимать как конструктивную силу — только как бюрократов, которые путешествуют по миру и изрекают глубокомысленные сентенции ради защиты материальных интересов тех, кто за ними стоит», — считает Малькевич.

Малькевич: США плюют на представленные доказательства ООН фальсификаций химатак в Сирии

Отнять «Оскар» у «Белых касок»

Президент ФЗНЦ напомнил, что «Белые каски» даже получили «Оскара» за фильм о своей деятельности в Сирии. При этом сирийского руководителя псевдогуманитарщиков даже не пустили в США из-за подозрений в причастности к террористической деятельности. России нужны новые методы противодействия фейкам, которые Запад создает совместно с боевиками.

«Никто не изымает у «Белых касок» «Оскара», который они получили за свой фильм. Когда Фонд защиты национальных ценностей завершит подготовку на арабском языке книги о фальсификациях «Белых касок» и мы отправимся демонстрировать ее на самых серьезных площадках — может быть, имеет смысл, чтобы России инициировала мировую общественную кампанию, чтобы аннулировать «Оскара», который получили «Белые каски», — отметил член Общественной палаты.

Проблема в том, что несмотря на нашу поддержку здравые мировые силы не создали альтернативы «Белым каскам». Наша «мягкая сила» во многих странах, особенно традиционных, сводится к «песням-пляскам-кокошникам», а нужны совершенно новые формы и методы работы».

1 Организация запрещена на территории РФ.

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