В проект об изменении Конституции РФ могут внести поправки

Москва, 21 января. К законопроекту, направленному на изменение Конституции РФ, могут внести поправки. Об этом по итогам внеочередного заседания совета нижней палаты парламента сообщил глава комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Павел Крашенинников, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Этот законопроект рассматривается точно так же, по тем же процедурам, которые существуют по рассмотрению федерального конституционного закона. Поправки могут вносить субъекты права законодательной инициативы, в том числе отдельные депутаты», — сказал Крашенинников.

Он также уточнил, что введение предлагаемых проектом норм «скорее всего, будет не одномоментно».

Напомним, ранее глава государства Владимир Путин внес на рассмотрение нижней палаты парламента проект, предусматривающий внесение изменений в основной закон. Часть поправок была анонсирована президентом в рамках оглашения послания Федеральному собранию 15 января.