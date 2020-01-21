Упавшие электропровода убили 24-летнюю жительницу Петербурга

Санкт-Петербург, 21 января. Жительница Северной столицы погибла из-за удара током, полученного в результате падения оголенных проводов.

Труп 24-летней девушки обнаружили вечером в понедельник, 20 января, на проспекте Обуховской обороны. Инцидент случился во дворе девятиэтажного дома №269, передают «Невские новости».

Сообщается, что девушка вышла на улицу, чтобы выгулять собаку.

Рядом с телом женщины был обнаружен оголенный провод. Признаки удара током зафиксировали эксперты, на останках были характерные следы.

На месте трагедии работали сотрудники «Ленсвета», по одной из версий, провод мог оборваться из-за непогоды.

По факту происшествия правоохранительные органы возбудили уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ («Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о смерти 26-летней девушки из-за упавшего в ванну смартфона. Инцидент произошел в Кировской области. Как сообщили в следственном комитете, девушка принимала ванну, при этом пользуясь телефоном, который в этот момент подзаряжался.

В начале сентября 10-летняя школьница из Мордовии скончалась от удара электрическим током во время пользования смартфоном, который также находился на подзарядке. Девочка скончалась, несмотря на усилия врачей.