Здание в Томской области, где при пожаре погибли 11 человек, непригодно для проживания

Томск, 21 января. Погибшие при пожаре в Асиновском районе Томской области находились в непредназначенном для жизни здании. Об этом рассказал губернатор региона Сергей Жвачкин.

По его словам, на окнах здания находились решетки, то есть люди, которые работали на лесопильном предприятии в Асиновском районе, не смогли бы выбраться на улицу в случае ЧП.

«Следователи установят причины пожара, виновные в трагедии понесут наказание», — передает слова Жвачкина пресс-служба областной администрации.

Губернатор выразил глубочайшие соболезнования семьям и родственникам погибших.

Одноэтажная деревянная постройка загорелась 21 января около 04.00 по местному времени. Троим людям удалось спастись, 11 человек погибли, среди них 10 граждан Узбекистана. Об этом сообщили в областной администрации. На месте происшествия работали губернатор Томской области Сергей Жвачкин, начальник областного ГУ МЧС Олег Еременко и руководитель регионального СК Андрей Щукин. Предварительной причиной пожара стала неисправность электрооборудования. Губернатор Жвачкин провел экстренное заседание областной комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Сотрудники правоохранительных органов и следственного комитета в настоящее время проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившегося. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».