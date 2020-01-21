Песков назвал конструктивными переговоры Путина и Джонсона

Москва, 21 января. Переговоры между президентом РФ Владимиром Путиным и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном были конструктивными, с элементами примирительного настроя. Об этом во вторник заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

«В целом, контакт был достаточно лаконичен. В то же время достаточно конструктивным, с элементами примирительного настроя», — цитирует Пескова корреспондент Федерального агентства новостей.

Напомним, что 19 января Путин встретился с Джонсоном и главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в Берлине. Встречи состоялись в перерыве международной конференции по Ливии в Берлине.

С британским премьером российский лидер обсудил вопрос выстраивания двухсторонних отношений, а также ряд международных проблем. В частности, речь зашла об урегулировании ситуации в Ливии. В разговоре с Урсулой фон дер Ляйен центральной темой стал договор о транзите российского газа в Европу, заключенный с Украиной.

Отметим, что договоренность о продлении десятилетнего транзитного контракта, срок которого истекал 31 декабря, была заключена буквально за несколько недель до Нового года. Стороны условились продлить договор на пять лет. При этом Украина взяла на себя обязательства отозвать все иски к «Газпрому» и отменить антимонопольный штраф, который был наложен на российского газового гиганта. Таким образом, новый документ с одной стороны освободит Москву от судебных тяжб, а с другой — даст время на то, чтобы без спешки завершить строительство «Северного потока — 2».