Названа причина смерти 26-летней актрисы Рузавиной

Пенза, 21 января. Причиной смерти актрисы и хореографа пензенского театра эстрады «Провинция» Марины Рузавиной стал оторвавшийся тромб. Об этом сообщил художественный руководитель Пензенского областного драматического театра имени А.В. Луначарского Сергей Казаков.

«Нет слов передать шок!!! Скорбим всем многочисленным коллективом, детей трудно успокоить!!!» — написал худрук.

По словам Казакова, актриса скончалась на следующий день после того, как ей исполнилось 26 лет. Художественный руководитель охарактеризовал покойную Рузавину как красивую, умную, талантливую, добрую и позитивную девушку. Подписчики Казакова выразили соболезнования в связи с неожиданной смертью молодой артистки.

«Какая несправедливость в жизни. Не должно быть такого! Мои соболезнования», — написала avrora66marta.

«Как же печально, когда такие красивые, добрые и талантливые люди покидают этот мир! Искренне соболезную родным и близким», — сочувствует darksfinxrus.

«Такая молоденькая девочка. Соболезнование», — прокомментировала ulianovalidiia.

«Как жалко, что такой красивый молодой человечек уходит», — написала lydmila_suslina.

«Как жизнь несправедлива! Ей бы жить да жить», — прокомментировала kulishlada.

Соболезнования пользователи Instagram выражают и на странице самой Рузавиной.

«Богу нужны ангелы, и он забрал вас. Вы тренер моего детства», — написала nasty.live.e под одним из снимков артистки.

Марина Рузавина скончалась в ночь на 16 января в Пензе. Прощание артисткой состоялось 18 января.