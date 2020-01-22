Путин предложил сделать Интернет бесплатным для россиян. Александр Малькевич. ФАН-ТВ

Сделать Интернет бесплатным для жителей России — президент России Владимир Путин огласил Послание Федеральному собранию. Жителю Севастополя грозит несколько лет тюрьмы — ему вменяют сепаратизм и обвиняют в участии митингах по воссоединению Крыма с Россией. А в США ограничат присутствие в стране иностранных инвесторов. Об этом и других новостях журналист Александр Малькевич расскажет в выпуске «Слова на свободе».

Жителя Севастополя отправили в херсонскую тюрьму за участие в митингах

За январские праздники осталась незамеченной одна важная новость. Житель Севастополя на Рождество отправился в Киево-Печерскую лавру, и на обратном пути его приняла СБУ, вменяют ему сепаратизм. В качестве доказательства предъявляют фотографию из соцсетей с медалью участника «Русской весны». Никаких других свидетельств, таких как чин, позывной и прочее, у них не было. Более того, он оказался глухонемым и по состоянию здоровья не мог быть в рядах самообороны.

Самой главной его виной оказалось участие в митингах за воссоединение с Россией Крыма и Севастополя, за это ему собираются дать 15 лет. На удивление большие российские СМИ пока молчат. Только прихожане церкви в Херсоне, где Иван Антонов когда-то работал пономарем, собирают деньги на адвокатов.

Владимир Путин предложил сделать всемирную сеть бесплатной для россиян

Президент России Владимир Путин 15 января в Центральном выставочном зале «Манеж» огласил Послание Федеральному собранию. Он попросил правительство и депутатов Госдумы рассмотреть ускорение технологического законодательного пакета, подчеркнув важность исполнения нацпроектов по средствам программных продуктов отечественного производства. Сейчас все гаджеты и программное обеспечение, операционные системы — все не наше. Строить и развивать цифровую экономику на платформах, которые нам не принадлежат и через которые нас могут с легкостью взломать, мягко говоря, не очень правильно.

Президент добавил, что Россия — одна из немногих стран мира, где есть свои соцсети, мессенджеры, другие национальные Интернет-ресурсы, и предложил проект «Доступный Интернет». «Людям не придется платить за сам доступ к Сети, за Интернет-трафик. Россия способна достичь такого же масштабного прорыва в искусственном интеллекте, генетике, цифровых и энерготехнологиях, как и в обороне». Россия становится первой страной, которая официально признает Интернет социальной необходимостью.

Минфин США ограничит присутствие в Америке иностранных инвесторов

Минфин США опубликовал очень интересный документ для иностранных инвесторов. Теперь вложения в некоторые американские компании должен будет одобрить комитет по иностранным инвестициям. Все это заработает уже с февраля. Они хотят защитить личные данные американцев и американские технологии от компаний иностранных государств. С подобным предложением в России выступил Антон Горелкин, чтобы в значимых отечественных компаниях иностранное присутствие не превышало 20%.

Тем самым защищая информационную инфраструктуру нашей страны. Но никакой поддержки политик не получил, наоборот на него обрушились с критикой. В других странах аналогичный закон уже работает. Во Франции установлен запрет на владение иностранцами более 20% долей эфирных каналов, радиостанций. В Канаде действующее законодательство, которое запрещает иностранцам владение более 20% теле- и радиокомпаний. В Японии длительное время существовал запрет на приобретение иностранными инвесторами акций телекоммуникационных компаний. Таким образом, в стремлении ограничить влияние иностранных компаний на СМИ нет ничего аномального.

В России создадут сайт для жалоб на фейковые новости

Закон о борьбе с фейковыми новостями у нас вступил в силу еще в марте прошлого года. Мы посмотрели, как он работает и решили, что пора включать механизмы общественного контроля. Мы не раз говорили о создании службы одного окна для неравнодушных пользователей Сети, где они смогут оставлять свои жалобы по факту фейковых новостей. Это позволит упростить процедуру подачи жалоб, провести предварительную экспертизу и обеспечить оперативное принятие решений по законодательно запрещенному контенту.

С 20 января будет запущена единая электронная платформа для людей, которые хотят пожаловаться на случаи оскорбления госсимволов или фейковые новости, на ее базе будут запущены два специальных сайта. Под названием «Фейкам нет» будет посвящен сбору жалоб по фейковым новостям, а лендинг с наименованием «Доступа нет» будет принимать обращения по поводу оскорбления госсимволов в Интернете.