Песков заявил, что поправки в Конституцию РФ будут сопровождаться общественным обсуждением

Москва, 21 января. Российские власти будут информировать население о работе по изменению конституции и обсуждать с обществом готовящиеся поправки. Об этом во вторник заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Все это будет сопровождаться массированным обсуждением, то есть обсуждение и информационная кампания еще предстоят», — цитирует его корреспондент Федерального агентства новостей.

Напомним, что на прошлой неделе президент РФ Владимир Путин предложил внести изменения в конституцию. Одни поправки должны усилить социальную работу с населением (например, закрепить в Конституции РФ обязанность правительства индексировать пенсии), другие — изменить баланс между ветвями власти. В частности, глава государства предлагает усилить роль законодательной ветви и гражданского общества.

В связи с этим правительство РФ в полном составе ушло в отставку вместе с премьер-министром Дмитрием Медведевым, который теперь занимает должность замглавы Совбеза России. Новым председателем кабинета министров стал Михаил Мишустин, который прежде руководил Федеральной налоговой службой. Путин уже подписал указ о назначении обоих чиновников на новые должности.