Песков объяснил роль рабочей группы в подготовке поправок к конституции

Москва, 21 января. Рабочая группа по подготовке поправок к Конституции РФ играет определенную роль в этом процессе и озвучивает собственные предложения. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Безусловно, были наработки, были озвучены предложения. Вчера мы с вами говорили, что в группе присутствуют представители самых разных областей нашей жизни, широкое представительство. Группа провела свои два заседания, поэтому свою роль она играет. Сопредседатели этой группы, они назначены президентом своим представителем в Государственной Думе при рассмотрении внесенной поправки», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста о роли рабочей группы в подготовке поправок.

Напомним, 15 января в ходе выступления перед Федеральным собранием президент РФ Владимир Путин предложил внести ряд поправок в конституцию, касающихся, в том числе, укрепления социальной сферы. После этого глава государства утвердил создание соответствующей рабочей группы. В нее вошли 75 политиков, законодателей, ученых и общественных деятелей, сообщает НСН.

Проект закона об изменении конституции уже внесен в Госдуму. Как подчеркнул Путин, смысл внесения поправок заключается в усилении роли гражданского общества и политических партий, передает «Царьград».

Напомним, еще в декабре 2019 года Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос, который показал, что 56% россиян выступают за периодический пересмотр конституции. 6% отмечали необходимость закрепить нормы, улучшающие соцзащиту, пишет Infox.ru.