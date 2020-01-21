Сирийские власти противостоят попыткам боевиков удерживать людей в Идлибе

Дамаск, 21 января. Террористические группировки, присутствующие на территории сирийской провинции Идлиб и в западной части Алеппо, продолжают препятствовать выходу гражданских лиц в безопасные районы через гуманитарные коридоры в районах Абу-Духур, Аль-Хадер и Аль-Хубейт, установленные сирийскими властями в сотрудничестве с российскими силами.

Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) с места событий.

Источники, находящиеся в районе Алеппо и Идлиба, заявили, что террористические организации перекрывают все дороги, ведущие к пунктам пропуска, а также не допускают проезд перевозящих людей автомобилей, их обстреливая.

Тем временем сирийское правительство продолжает сотрудничать с сотрудниками российской военной полиции для обеспечения безопасности в трех гуманитарных коридорах для приема мирных сирийских жителей, которые хотят покинуть территорию провинции Идлиб и перейти в безопасные районы, находящиеся под контролем официального Дамаска.

В течение последних нескольких дней несколько десятков мирных жителей покинули районы распространения террористов в окрестностях Идлиба и Алеппо. Это происходит в первую очередь из-за ухудшения гуманитарной ситуации в регионе и агрессивных действий со стороны незаконных вооруженных группировок, которые ежеминутно наблюдают за дорогами, ведущими к коридорам, и активно препятствуют тем, кто пытается выйти.

Напомним, что сирийское правительство при участии сотрудников российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) открыло три гуманитарных коридора в Аль-Хадере, Абу-Духуре и Аль-Хубейте с целью вывода мирных жителей с захваченных террористами территорий в провинции Идлиб.

Ранее сообщалось, что российская сторона делает все возможное, чтобы помочь жителям Идлиба перебраться в безопасные регионы страны. Кроме того, российские специалисты привозят гуманитарную помощь тем, кто по тем или иным причинам не может покинуть район оккупации боевиков.