Кремль не ставит четких дат по принятию поправок к Конституции РФ

Москва, 21 января. Любые инициативы главы государства реализуются в приоритетном порядке. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков на брифинге, отвечая на вопрос журналиста о «спешке» при проведении конституционной реформы.

«Любые инициативы, озвученные главой государства, осуществляются в приоритетном порядке, это реальность, в которой мы существуем», — отметил Песков.

Он также пояснил, что конкретных сроков внесения изменений в конституцию нет.

«Пока четких дат не ставим. Очевидно, что в долгий ящик ничего откладываться не будет», — сказал пресс-секретарь российского президента.

Напомним, Путин предложил внести поправки в основной закон страны 15 января во время ежегодного послания Федеральному собранию. В понедельник, 20 января, президент РФ внес законопроект об изменении конституции в Госдуму.