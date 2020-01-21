Сирия, 21 января. В Идлибе боевики «Тахрир аш-Шам» застрелили террориста-смертника ИГИЛ1*. Курдские боевики обстреляли мирный поселок в Алеппо. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обмениваются в Алеппо и Идлибе ударами с боевиками «Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир» и «Тахрир аш-Шам».

Армия Турции и союзные силы: ведут ответный огонь по укрытиям курдских террористов на севере Алеппо.

«Исламское государство1» (ИГ1, ИГИЛ, запрещено в РФ): подозреваются в подрыве патрульного автомобиля курдских боевиков в городе Ракка, в Идлибе потеряло одного террориста при рейде альянса «Тахрир аш-Шам»

«Хайят Тахрир аш-Шам»: нейтрализовала в Идлибе террориста ИГИЛ, обстреляла позиции сирийской армии из ПТУР.

Курдские вооруженные формирования: обстреливают позиции протурецких сил на севере Алеппо, в Ракке арестовали подозреваемых в подрыве патрульного автомобиля, в Дейр-эз-Зоре провели совместный рейд по поиску террористов ИГИЛ с силами международной коалиции.

Провинция Алеппо

Боевики «Джебхат аль-Ватании лил-Тахрир» утром возобновили обстрел позиций Сирийской арабской армии (САА) в районе поселка Ас-Сафира, как передает агентство Step News. Обстрел велся из кустарных систем ведения залпового огня. Под удар попали также опорные пункты сирийской армией в районе высот Аззан к югу от города Алеппо.

В районе поселка Мареа на севере провинции Алеппо продолжился артиллеристский обстрел жилых кварталов со стороны боевиков «Демократических сил Сирии» (SDF), как сообщает новостной портал Baladi News. Протурецкое ополчение открыло огонь по укрытиям курдских радикалов. Ранее поступали сообщения, что боевики SDF открыли огонь из минометов по окрестностям городов Азаз и Африн, в результате чего погибли женщина и ребенок, еще несколько мирных жителей получили ранения.

Провинция Дейр-эз-Зор

Патруль, в состав которого вошли боевики «Демократических сил» и отряд военнослужащих международной коалиции во главе с США провел рейд в районе города Дейр-эз-Зор. Как сообщает агентство Halab Today, к патрулю также присоединились несколько вертолетов ВВС США, с которых на окраине города десантировал спецназ коалиции. В ходе рейда боевики прочесывали жилые кварталы и провели серию обысков в домах у жителей. Вертолеты коалиции также были замечены в воздушном пространстве над городом Шхиль и над линей соприкосновения сторон SDF и сирийской армии.

По данным Сирийской обсерватории по правам человека (SOHR), два боевика SDF была застрелены неизвестными в городе Дибан. Нападение было совершено двумя вооруженными людьми, которые скрылись с места преступления на мотоцикле. SDF подозревает, что за нападением стоят «спящие ячейки» «Исламского государства».

Провинция Идлиб

Боевики из службы внутренней безопасности «Тахрир аш-Шам» совершили налет на дом из террористов «Исламского государства» в деревне Мадждалия. Как сообщает военно-аналитический Telegram-канал Operation Idlib, при задержании джихадисты застрелили его при попытке подорвать пояс смертника.

Как передает медиаресурс Halab Today TV, беспилотник ВВС Сирии наносят удары по опорным пунктам радикалов и огневым позициям в районе поселка Маар-Саран.

На юге провинции продолжаются попытки со стороны радикалов проникнуть за линии обороны сирийской армии. По данным портала Step News, утром джихадисты «Тахрир аш-Шам» предприняли еще одну попытку контратаки и обстреляли противотанковый расчет сирийской армии из ПТУР в районе деревни Маар-Шамарин.

Провинция Ракка

Как сообщает новостной портал Baladi News, после того как на северо-западе города Ракка был подорван автомобиль боевиков «Демократических сил», район был оцеплен прибывшими на место силами внутренней безопасности SDF. Как передает источник, несколько жителей, которые находились на момент взрыва в этом районе, арестованы в связи с подозрением их причастности к происшествию. Напомним, взрыв прогремел вечером 20 января в районе парка Аль-Бааджа, причиной послужила самодельной бомба установленная в патрульный автомобиль SDF. Три боевика, которые находились в салоне в момент детонации получили серьезные ранения.

1 Организация запрещена на территории РФ.