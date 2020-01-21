Клишас заявил, что внесение поправок в Конституцию РФ не означает изоляцию

Москва, 21 января. Внесение поправок в Конституцию РФ, которые позволяют не исполнять некоторые решения международных институтов, не является попыткой самоизоляции. Об этом во вторник заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

«Мы не идем к какой-то изоляции, мы не пытаемся уйти от исполнения наших международных обязательств. Этого нет. Мы будем отстаивать наш суверенитет и конституционно-правовую идентичность так, как это делает последние годы Конституционный суд РФ», — отметил он, отвечая на вопросы журналистов.

Напомним, что ранее президент РФ Владимир Путин предложил внести поправки в конституцию. Одна из них предлагает установить приоритет федерального законодательства над международным. Таким образом, если решение международной инстанции будет противоречить основному закону России, страна не обязана его исполнять. На сегодняшний день Россия исполняет даже неправомерные решения Европейского суда по правам человека. ЕСПЧ толкует международные конвенции так, что появляются новые положения, по которым Россия на себя обязательств не брала.

Отметим, что предложенные президентом поправки в Конституцию РФ пересматривают баланс власти в сторону укрепления роли законодательных органов. После этого правительство в полном составе подало в отставку, премьер-министр Дмитрий Медведев стал зампредседателя Совета безопасности РФ, а его место занял Михаил Мишустин, который прежде возглавлял Федеральную налоговую службу.