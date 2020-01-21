Путин во вторник проведет ряд встреч

Москва, 21 января. Президент России Владимир Путин во вторник работает в Кремле, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Запланирован целый ряд встреч. Мы будем информировать, если они будут публичными. Последующие два дня будут региональные и международная повестка», — сказал Песков.

Ранее президент России Владимир Путин в субботу в Петербурге принял участие в мероприятиях, посвященных 77-й годовщине прорыва блокады Ленинграда. Российский лидер возложил цветы к памятнику «Рубежный камень» и к монументу «Мать-Родина» на Пискаревском кладбище. Также глава государства осмотрел экспозицию, подготовленную творческой мастерской «Невский баталист», и встретился с ветеранами войны в Государственном мемориальном музее обороны Ленинграда.

Путин ранее неоднократно рассказывал, что его отец был участником обороны Ленинграда. Он получил тяжелое ранение на «Невском пятачке», где советские войска пытались прорвать блокаду. Владимир Спиридонович Путин был ранен 17 ноября 1941 года во время наступления в районе «Невской Дубровки», после чего уже не смог вернуться в строй. Блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года и продлилась почти 900 дней, в течение которых погибли, по разным данным, от 400 тысяч до 1,5 миллиона мирных жителей, основная часть которых умерла от голода.