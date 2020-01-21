Галкин появился на публике в обнимку с Вайкуле на фоне слухов о болезни Пугачевой

Москва, 21 января. Юморист и телеведущий Максим Галкин опубликовал на своей странице в Instagram видео с празднования юбилея оперной певицы Хиблы Герзмавы, прошедшем в Доме Пашкова.

Артист, пришедший на праздник без своей супруги певицы Аллы Пугачевой, выступил с музыкальным номером в обнимку с другой певицей Лаймой Вайкуле.

Более того, Галкин в процессе веселья записал несколько сторис с артистками Герзмавой и Анной Нетребко, сообщает Пятый канал.

Поведение юмориста вызвало неоднозначную реакцию подписчиков, высказавших беспокойство по поводу состояния Пугачевой.

Ранее блогер Лена Миро высказала подозрения по поводу слишком молодой внешности примадонны. По ее мнению, у Пугачевой могут быть серьезные проблемы со здоровьем.

Миро резко раскритиковала внешность певицы, которая выглядит слишком молодо для своего 70-летнего возраста, и назвала ее «молодящейся неадекватной старухой». Блогер предположила, что Пугачева страдает возрастной деменцией, маниакально стремясь к юному облику.

Федеральное агентство новостей сообщало о реакции поклонников примадонны на последние опубликованные снимки с ней. Часть подписчиков позитивно оценила внешность певицы, сравнив ее с дочерью Кристиной Орбакайте, однако другие выразили мнение, что столь стремительное омоложение артистки в ее годы выглядит уже неуместно.