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Галкин появился на публике в обнимку с Вайкуле на фоне слухов о болезни Пугачевой

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Галкин появился на публике в обнимку с Вайкуле на фоне слухов о болезни Пугачевой

Москва, 21 января. Юморист и телеведущий Максим Галкин опубликовал на своей странице в Instagram видео с празднования юбилея оперной певицы Хиблы Герзмавы, прошедшем в Доме Пашкова.

Артист, пришедший на праздник без своей супруги певицы Аллы Пугачевой, выступил с музыкальным номером в обнимку с другой певицей Лаймой Вайкуле.

Более того, Галкин в процессе веселья записал несколько сторис с артистками Герзмавой и Анной Нетребко, сообщает Пятый канал.

Поведение юмориста вызвало неоднозначную реакцию подписчиков, высказавших беспокойство по поводу состояния Пугачевой.

Галкин появился на публике в обнимку с Вайкуле на фоне слухов о болезни Пугачевой

Ранее блогер Лена Миро высказала подозрения по поводу слишком молодой внешности примадонны. По ее мнению, у Пугачевой могут быть серьезные проблемы со здоровьем.

Миро резко раскритиковала внешность певицы, которая выглядит слишком молодо для своего 70-летнего возраста, и назвала ее «молодящейся неадекватной старухой». Блогер предположила, что Пугачева страдает возрастной деменцией, маниакально стремясь к юному облику.

Федеральное агентство новостей сообщало о реакции поклонников примадонны на последние опубликованные снимки с ней. Часть подписчиков позитивно оценила внешность певицы, сравнив ее с дочерью Кристиной Орбакайте, однако другие выразили мнение, что столь стремительное омоложение артистки в ее годы выглядит уже неуместно.

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Источник: Пятый канал
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