Кошкин призвал к ужесточению закона в отношении зачинщиков массовых протестов

Военный аналитик Андрей Кошкин уверен, что закон должен быть строг по отношению к организаторам массовых демонстраций.

Ранее гонконгская газета South China Morning Post сообщила, что полиция применила слезоточивый газ и другие спецсредства для разгона вышедшей из-под контроля мирной акции протеста в деловом центре города.

В самом мероприятии, которое с разрешения властей проходило в сквере Чатер гарден, принимали участие несколько сотен человек. Изначально акция носила мирный характер, однако в какой-то момент выступления участников переросли в столкновения с полицией. По словам правоохранителей, особую активность проявляли отдельные радикалы в масках.

Участники митинга требовали введения системы прямых демократических выборов в Гонконге и международных санкций в отношении чиновников, которые, по их мнению, не обеспечивают соблюдение прав человека.

Комментируя произошедшее, эксперт ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей сообщил, что «в ситуации с Гонконгом не надо быть экспертом, чтобы прийти к пониманию — используются заранее подготовленные провокаторы».

«И сегодня такие протестные акции чреваты очень трагичными последствиями. По этой причине власти и силовые структуры к массовым акциям протеста должны относиться со всем должным вниманием, ведь любая, даже самая мирная акция может перерасти в погромы и убийства людей, чего допускать нельзя. Соответственно нужно ужесточать закон, нужно выявлять и задерживать организаторов, провокаторов, и такой подход актуален не только для Гонконга и КНР, но и для Российской Федерации. Наши власти и силовики должны быть готовы использовать весь необходимый ресурс для того, чтобы пресекать подобные действия», — говорит Кошкин.

«Сейчас наши законы не предусматривают всю широту возможных действий по отношению к провокаторам, но это надо менять», — заключил политолог.

Напомним, в начале июня в Гонконге вспыхнули массовые протесты против инициированного местными властями законопроекта, направленного на то, чтобы наладить механизм выдачи из Гонконга в материковый Китай для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске. Под давлением общественности глава местной администрации Кэрри Лам сняла законопроект с повестки дня, но это не остановило волну протестов.

Власти КНР уже призвали ЕС и США перестать вмешиваться в ситуацию с гонконгскими протестами, поскольку это внутреннее дело Китая.