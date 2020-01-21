Доктор Мясников назвал идеальную диету при камнях в почках

Москва, 21 января. Известный российский врач Александр Мясников назвал идеальную диету для людей, страдающих от камней в почках. Она же подойдет и для профилактики опасной болезни.

Прежде всего доктор советует побольше пить, так как жидкость хорошо «промывает» внутренние органы. В день следует выпивать не менее 2 литров воды. Некоторые специалисты утверждают, что лучше всего камни из почек выводит клюквенный сок, однако не всякий человек сможет выпивать по 2 литра этого напитка в день, пишет «Экономика сегодня».

Что же касается пищи, то лучшем выбором станут фрукты и овощи. Речь в первую очередь идет об огурцах, томатах, перце, яблоках, винограде и клюкве. Впрочем, диета подбирается индивидуально. В некоторых случаях отдельные овощи и зелень могут, наоборот, спровоцировать образование камней в почках, поэтому лучше всего проконсультироваться с врачом, который подскажет, какие продукты стоит употреблять, а какие — нет.

А вот чего точно стоит избегать, так это соли, красного мяса, грейпфрута и его сока. Разумеется, что кальций организму все равно необходим, даже несмотря на болезнь, но лучше получать его из молочных продуктов.

Ранее сообщалось, что российские врачи установили точные причины образования камней в почках. Почечнокаменная болезнь возникает из-за содержания в рационе человека большого количества пищевых добавок и соли. Наибольшее влияние на образование камней в почках оказывает кальций. В небольших количествах он важен и полезен для организма, однако его чрезмерное употребление ведет к возникновению ряда болезней.