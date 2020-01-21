Комитет Госдумы поддержал законопроект о поправке к Конституции РФ

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении проект о поправке к Конституции РФ. Автором инициативы выступил президент России Владимир Путин, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Документом предусматривается внесение изменений в основной закон, анонсированных главой государства во время послания Федеральному собранию. В частности, речь идет о закреплении на конституционном уровне обязательных требований к должностным лицам, полномочия которых непосредственно связаны с «обеспечением безопасности страны и суверенитета государства».

Например, при принятии такого закона президентом можно будет стать не более чем на два срока. Воспользоваться таким правом сможет гражданин, постоянно проживающий на территории страны не менее 25, а не 10 лет, как требуется сейчас.

При этом у него не должно быть иностранного гражданства или вида на жительство не только на момент избрания, но и в прошлом (для крымчан в данном случае сделают исключение). Подобное требование будет установлено и в отношении высших должностных лиц субъектов Федерации, членов Совфеда, депутатов Госдумы, председателя правительства, его заместителей, федеральных министров, руководителей других федеральных государственных органов, а также судей.

Проектом предусматривается и изменение процедуры назначения правительства. Кандидатуры на пост его главы, заместителей и министров будет утверждать Госдума. Совет Федерации получит полномочия на назначение по представлению президента председателя Конституционного и Верховного судов, а также их заместителей. Кроме того, он сможет проводить консультации по кандидатурам на должности руководителей силовых ведомств.

В документе также прописывается полномочие президента по формированию Государственного совета.

Помимо этого, законопроектом предлагается закрепить положение, согласно которому МРОТ в России не может быть меньше величины прожиточного минимума. Поправками также гарантируется индексация социальных пособий и иных выплат.

В документе уточняется, что «решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров Российской Федерации в их истолковании, противоречащем Конституции Российской Федерации, не подлежат исполнению в Российской Федерации».

В беседе с корреспондентом ФАН принятое решение прокомментировал депутат Сергей Вострецов.

«Это инициатива, которая давно назрела. Президент принял решение воплотить в жизнь те изменения, на которые есть запрос в обществе, и я надеюсь, что мы сможем принять данные поправки в ближайшее время», — сказал парламентарий.

Он напомнил, что окончательное решение останется за россиянами.