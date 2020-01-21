Бредихин и Карасев прокомментировали связь «Новой газеты» с джихадистами

Ситуация, когда «Новая газета» получает деньги из тех же источников, что финансируют джихадистов, логична; издание свой лимит терпения исчерпала. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал кандидат исторических наук, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин и политолог Владимир Карасев.

Работа по тезисам террористов

Ранее ФАН опубликовало новое расследование, согласно которому журналисты антироссийского издания «Новой газеты» работают по тезисам пропаганды террористов. Газета выложила материал о ситуации в Сирийской Арабской Республике (САР), который распространил Telegram-канал джихадистов в Идлибе.

В тексте говорится, что две российские нефтедобывающие компании «Велада» и «Меркурий», которых связывают с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным, заключили контракты на геологоразведку и добычу нефти и газа в САР. По версии издания, содействие этим компаниям на территории Сирии должна оказывать ЧВК «Вагнера», которую также связывают с именем петербургского бизнесмена.

При этом канал джихадистов уже публиковал ссылки на материал «Новой газеты», который рассказывал о деятельности России и Сирии в Идлибе и напрямую мог интересовать боевиков. Однако новая статья, где рассказывается лишь о взаимных экономических интересах РФ и САР, к Идлибу и разворачивающимся там столкновениям никакого отношения не имеет. И, казалось бы, джихадистов эта информация интересовать не должна. Однако меньше чем за сутки с момента публикации статья появилась на канале террористов дважды.

Такое стремление тиражировать любые тексты антироссийского издания явно говорят о том, что материалы «Новой газеты» и содержащиеся в них тезисы вполне укладываются в концепцию пропаганды джихадистов. «Новая газета» наряду с террористами занимается дискредитацией действий России в Сирии и медиаподдержкой боевиков.

«Новая газета» свой лимит терпения исчерпала

По мнению Владимира Карасева, «Новая газета» пробила очередное дно журналистики.

«Странная любовь недожурналистов и террористов в медиапространстве не просто вызывает вопросы. Я считаю, что за антироссийскую и русофобскую деятельность подобные издания необходимо закрывать. И это не будет цензурой. Это будет благом для нашего общества. Сегодня их цитируют телеграмм-каналы террористов, а завтра они будут продвигать в общество их идеологию? Считаю, «Новая газета» свой лимит терпения исчерпала. Нужно лишать лицензии и закрывать враждебные России медиаиздания», — добавил Владимир Карасев.

Как отметил Антон Бредихин, 15 января, во время послания президента Российской Федерации Владимира Путина Федеральному собранию, Россия официально вступила в переломный период для страны. В этой связи идет активизация различных изданий, имеющих финансовую поддержку со стороны западных фондов и НКО. И это не только так называемое ФБК скандального блогера Алексея Навального.

«Вполне возможно, что многие СМИ используют в «слепую», оплачивая материалы определенных журналистов. Поэтому лично для меня логична ситуация, когда ряд сотрудников «Новой газеты» получают зарплату из тех же источников, что террористы ближнего востока, при этом жестоко подставляя руководителя «Ростеха». Подобный подход направлен больше на элитный раскол», — считает Антон Бредихин.

Ранее в сотрудничестве с террористами группировки «Исламское государство»1 (организация запрещена на территории РФ) был уличен журналист «Новой газеты» Денис Коротков. Бывший эксперт ИГ1 по связи Малиф дал Федеральному агентству новостей большое интервью, в котором рассказал, что сотрудничал с журналистом «Новой». По словам Малифа, ему удалось даже прочесть некоторые материалы Короткова, основанные на предоставленной им информации. Сейчас они заботливо удалены, но имя собеседника бывший член группировки не забыл.

1 Организация запрещена на территории РФ.