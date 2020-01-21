«Автостат» составил рейтинг самых продаваемых иномарок на вторичном рынке в России

Москва, 21 января. Самой продаваемой иномаркой на вторичном рынке в России в 2019 году стал автомобиль марки Ford Focus. Соответствующее исследование провели эксперты аналитического агентства «Автостат».

Согласно приведенным экспертами оценкам, в течение минувшего года россияне приобрели 133 тысячи машин этой модели. Однако этот показатель на 3,3% меньше аналогичного в 2018 году.

Вторую строчку в рейтинге занимает иномарка Hyundai Solaris, в прошлом году ее купили 109 тысяч человек. Тройку лидеров замыкает Toyota Corolla (103,7 тыс.).

Также в рейтинг самых продаваемых авто на вторичном рынке в РФ вошли KIA Rio, Toyota Camry, Renault Logan, Chevrolet Niva, Volkswagen Polo, Opel Astra и Skoda Octavia.

В общей сложности в РФ было приобретено около четырех миллионов подержанных легковых автомобилей иностранных марок.

Ранее эксперты назвали 10 кроссоверов, которые пользовались наименьшей популярностью у покупателей в минувшем году. Как уточнили специалисты, объемы продаж указанных моделей за год не превысили 250 экземпляров.

Лидером антирейтинга стал кроссовер Chery Tiggo 2 китайского производства — за минувший год дилеры китайской марки реализовали в России 251 единицу этой модели. Второе место досталось японскому кроссоверу Honda Pilot (продано 228 экземпляров), а третье — Jeep Renegade (176 машин).