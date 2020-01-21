Госдума поддержала проект о введении должности зампреда Совбеза

Москва, 21 января. Госдума приняла в первом чтении проект о введении должности заместителя председателя Совета безопасности РФ. Автором инициативы выступил президент России Владимир Путин, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Согласно документу, назначать на соответствующий пост, а также освобождать от него будет сам глава РФ. Он же определит и полномочия нового постоянного члена Совбеза.

В соответствии с законопроектом, в отношении зампреда будет действовать норма о запрете иметь гражданство иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание на территории другой страны.

«Дмитрий Анатольевич Медведев, безусловно, будет полезен на этом посту. У него есть опыт работы главой как кабмина, так и страны. В случае необходимости он сможет сделать все необходимое для обеспечения, сохранения безопасности и суверенитета нашего государства», — прокомментировал ФАН принятое решение депутат Сергей Вострецов.

По его словам, введение соответствующего поста — это решение, продиктованное современными реалиями.

«Обстановка на международной арене сейчас непростая, и Россия должна быть сильной как никогда», — подытожил парламентарий.

В случае принятия закон вступит в силу со дня его официального опубликования.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин подписал указ о назначении на должность зампреда Совбеза бывшего премьер-министра Дмитрия Медведева.