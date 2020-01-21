Похудевшая Семенович восхитила подписчиков летним образом

Москва, 21 января. Популярная певица и актриса Анна Семенович опубликовала фото с отдыха на своей странице в Instagram. Подписчики звезды восхитились ее легким летним образом.

Отпуск Семенович проводит на Сейшельских островах. В соцсети певица призналась, что в поездке предпочитает отдыхать от макияжа, укладок, нарядов и каблуков.

«Весь кайф моего отдыха — это естественность!» — рассказала Семенович.

В подтверждение своих слов артистка выложила несколько снимков, на которых она босиком в легкой тунике позирует на песчаном пляже. Многим поклонникам Семенович очень понравился непривычный образ певицы, а некоторые даже отметили, что звезда похудела.

«А вы похудели, вам очень идет», — написал vladimirshemyakov.

«Красота неземная!» — восхитился aleksandrbob333.

«Вы прекрасная, великолепная, позитивная!» — прокомментировал pantiukhin11.

«Видела вас на отдыхе на Сейшелах, вы выглядите очень красиво без мейка. От вас веет добротой, доброжелательностью и счастьем», — рассказала natalia_troinikova.

«Анна, ты так сильно похудела, молодец», — похвалил певицу gafur_0111.

«Анночка, вы очень красивая, очень обаятельная и радостная! Дай бог, чтобы ваша жизнь всегда такая была радостная. Желаю вам здоровья, счастья, благополучия», — написал zanikaevtimur.

При этом не всем поклонникам Анны Семенович ее новый образ пришелся по вкусу.

«Нет эротизма, а раньше какие фотки выкладывала — мммм, просто уффф», — прокомментировал sandal_vas, отметив, что певица, видимо, повзрослела.

Ранее подписчики Семенович оценили ее зажигательный танец с коллегой по поп-сцене Стасом Костюшкиным.