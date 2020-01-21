Сенатор Косачев оценил реакцию Запада на изменения Конституции РФ

Москва, 21 января. Реакция западных стран на предстоящее внесение правок в Конституцию РФ все более похожа на вмешательство во внутренние дела России. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

На заседании рабочей группы по подготовке поправок к основному закону РФ сенатор отметил, что реакция коллективного Запада обретает черты «агрессивной кампании, в чем-то уже подходящей к граням вмешательства в наши внутренние дела».

С другой стороны, парламентарий считает позитивным моментом то, что реформам в России уделяют пристальное внимание за рубежом, поскольку РФ является одним из ключевых игроков на международной арене.

«То, как обустроена власть, как функционируют механизмы обеспечения суверенитета, реализации национальных интересов нашей страны, вызывает искренний, повышенный, неподдельный интерес во всем мире», — считает Косачев.

Он также добавил, что реакция Запада демонстрирует его истинные интересы по отношению к России.

«Коллективному Западу интересна только та Россия, которая не суверенна, которая не в состоянии защищать и тем более реализовывать свои национальные интересы», — подчеркнул сенатор.

О необходимости внесения поправок в Конституцию заявил президент России Владимир Путин во время ежегодного послания Федеральному собранию. В понедельник, 20 января, глава государства внес в Госдуму законопроект об изменениях основного закона страны.