Москва, 21 января. В Госдуме России предложили полностью прекратить деятельность агентств по взысканию долгов. Отмечается, что проект федерального закона «О запрете привлечения иных лиц для взаимодействия с должником» в ближайшее время будет внесен на обсуждение нижней палаты парламента.

В России предложили запретить коллекторские агентства. Как уточнили эксперты, по данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, более половины россиян (51%) имеют непогашенные кредиты. Доля людей, которые рассчитываются с долгами с трудом, за последнее время возросла на 12%.

Как пишет «Российская газета», с 2016 года в России работает федеральный закон «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности», а также нормативный акт о внесении изменений в ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». Целью этих документов было регулирование отношений между кредитором и заемщиком.

Как объяснил один из авторов законодательной инициативы, член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Госдумы Сергей Вострецов, в последнее время количество жалоб россиян на коллекторов только растет. Он напомнил, что в декабре 2019 года Федеральная служба судебных приставов опубликовала данные о том, что количество жалоб на взыскателей долгов с января по октябрь 2019 года выросло на треть (35%) по сравнению с 2018 годом.

Депутат подчеркнул, что россияне сталкиваются с угрозами и шантажом в свой адрес.

«В свою очередь коллекторы осуществляют взаимодействие как с должниками, так и с третьими лицами, с нарушениями закона: с оказанием психологического давления, использованием унижающих честь и достоинство выражений, высказыванием угроз», — сказал парламентарий.

Напомним, «Газета.ru» писала, что коллекторы разработали поправки к закону для защиты от должников.