Некомпетентность стоящих у власти представителей партии «Яблоко» привела к серьезным проблемам с водоснабжением в городе Пустошка в Псковской области, заявил главный редактор портала «Журналистская правда» Сергей Ушаков. На минувшей неделе в городской системе водоснабжения Пустошки Псковской области произошло сразу два прорыва трубы, оба в районе улиц Октябрьская и Лазарева. В результате аварии пострадали несколько сотен человек. В квартирах по трое суток нет ни капли воды, а людям нечем дышать, так как льющиеся с верхних этажей отходы застаиваются в трубах в районе первого этажа.

По словам замглавы района по жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству Ольги Корогод, главная причина произошедшего кроется в «обветшании более чем на 90% водопроводной сети, особенно на улице Лазарева». В свою очередь начальник муниципального предприятия «Теплосети» Юрий Давыдов подчеркнул, что проблема значительно усугубилась после второго прорыва.

При этом с бытовыми проблемами горожанам он предложил справляться при помощи колодцев для забора питьевой воды. Оперативный комментарий от главы района, члена партии «Яблоко» Светланы Васильковой получить не удалось. Профильный заместитель главы Корогод рассказала, что для проведения капремонта труб на улице Лазарева может потребоваться около 2 млн рублей. Таких денег у района нет.

Комментируя произошедшее, главный редактор портала «Журналистская правда» Сергей Ушаков в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей сообщил, что проблемы в Псковской области начались сразу после прихода к власти членов партии «Яблоко». Именно их некомпетентность привела к отопительной катастрофе в регионе.

«Причем такое по всей области. Вот, например, в конце прошлого года я был на заседании Совета депутатов Новоржевского района Псковской области, где выбранная на должность председателя района барышня из «Яблока» (Софья Пугачева. — Прим. ФАН) демонстрировала просто невероятный уровень некомпетентности и несостоятельности как руководителя. Не понимая, зачем, собственно, предпринимаются те или иные действия, она не заключила договоры на поставку топлива, отодвинув их на неопределенный срок. Она также начала какие-то проводить бессмысленные структурные перестройки, неведомо зачем, и при этом получилась ситуация, что государственные деньги, которые должны были быть выделены на те или иные программы, оказались недоступными для района», — сказал эксперт.

Недалеко от Пугачевой ушла и глава Пустошкинского района, тоже активистка партии «Яблоко» Светлана Василькова. Именно из-за ее действий оказалась провалена подготовка к отопительному сезону.

«Яблочникам» еще повезло, что зима теплая, в противном случае была бы беда, потому что, когда мы там были, запаса топлива в котельных оставалось вообще недели на две. Вот эти все проблемы возникают из-за того, что люди от партии «Яблоко» — это люди, которые пришли по партийному набору, не имея опыта управления, не имея никакого багажа в этой сфере, и ими двигала только жажда власти без какого-либо понимания процессов управления, а управление таких ошибок не прощает. То есть они не думают о том, что от этой должности зависят живые люди. Такое у меня создалось впечатление», — заключил Сергей Ушаков.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о хозяйственных проблемах в Новоржевском районе, где главой стала кандидат от партии «Яблоко» Софья Пугачева. Новый руководитель начала реформы с сокращения числа бюджетников, «инновационного» ремонта дорог с помощью золы пополам с головешками и гвоздями и с провала подготовки к отопительному сезону.