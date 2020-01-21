«Ельцин Центр» занялся оправданием административных и экономических преступлений либералов

Историк Тамара Эйдельман прочитала в «Ельцин Центре» серию лекций, в рамках которых объяснила, почему либералы могут нарушать российские законы для достижения политических целей. По ее теории, оппозиции нужно увеличить число «политзэков».

На минувшей неделе историк Тамара Эйдельман, известная своими лекциями, переводами книг, а также неоднозначными политическими взглядами, представила в «Ельцин Центре» свой новый авторский цикл «Против течения: история гражданских конфликтов». На этот раз она не стала прятать политические мотивы за историческими аналогиями, а прочитала две лекции о том, почему либералы могут и должны нарушать российские законы.

В аннотации к циклу лекций Эйдельман сразу применяет классический прием манипуляторов — разделение аудитории на «правильных» и «неправильных» людей. Естественно, к «правильным» она относит тех, кто разделяет ее взгляды. В данном случае она указывает, что настоящими гражданами своей страны нужно считать тех, кто добивается своих целей не политической работой, а протестами.

Как преподаватель истории в одной из столичных школ, Эйдельман применяет этот метод и к своим ученикам. В интервью «Новой газете» она открыто разделила родителей детей на «интеллигентных» и на тех, кто смотрит новости по федеральным телеканалам.

Таким банальным способом она манипулирует легковнушаемыми людьми, склонными к делению мира на черное и белое, своих и чужих. Это крайне важный нюанс, потому что именно такое разделение и приводит к расколу в обществе. Эйдельман формирует в сознании своей аудитории полное презрение к той части населения России, которая не поддерживает оппозиционные лозунги. А от презрения к ненависти путь крайне короткий.

Что особенно абсурдно, при этом либералка рассказывает своим слушателям о системе мирного протеста, разработанной Махатмой Ганди. Вероятно, она осознанно опускает тот факт, что великий индийский политик призывал своих сторонников с любовью и уважением относиться к своим оппонентам, в том числе к сотрудникам правоохранительных органов.

А как отечественные либералы относятся к российской полиции, хорошо известно. Еще памятны призывы оппозиционного блогера Вячеслава Синицы убивать детей силовиков и снимать эти зверства на видео. Сейчас либералы считают Синицу политзаключенным. А во время летних беспорядков в Москве более десятка молодых людей перешли от слов к делу и начали нападать на полицейских. Их оппозиция тоже именует «политзаключенными» и участниками мирных протестов.

Так что Эйдельман сознательно сперва внушает своей аудитории ложное чувство превосходства над окружающими, а затем объясняет, почему можно и нужно нарушать законы. Одним из допустимых способов такой борьбы Эйдельман считает неуплату налогов, чему посвятила одну из своих лекций. Только по какой-то причине в качестве расчетной валюты российская либералка указала доллар, а не рубль. Вероятно, ей так привычнее.

Таким образом, Эйдельман окончательно перешла от исторических лекций к политической пропаганде. Она открыто оправдывает нарушение административного и налогового законодательств и внушает своим слушателям, что именно так и должны поступать «настоящие граждане своей страны». Самое печальное в этой ситуации, что либералка продолжает работать учителем в школе, где навязывает свои взгляды ученикам и с детства приучает их делить российское общество на своих и чужих.