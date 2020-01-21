Российские врачи создадут экспресс-тест для выявления нового коронавируса

Москва, 21 января. Российские медики создадут в феврале специальный экспресс-тест для выявления нового коронавируса, обнаруженного накануне в Китае. Об этом рассказал замглавы Минздрава РФ Олег Салагай.

Напомним, в Китае от ранее неизвестного возбудителя уже погибли четыре человека.

«В феврале Центр стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью Минздрава России завершит создание экспресс-теста на выявление нового коронавируса», — сообщил Салагай в своем Telegram-канале​​​.

По его мнению, это подтверждает правильность стратегии Минздрава по поддержке приоритетных научных исследований.

«Первый пример — отечественная вакцина против лихорадки Эбола: первая в мире официально зарегистрированная вакцина такого уровня», — отметил чиновник.

В конце декабря стало известно о вспышке пневмонии нового типа в китайском городе Ухань. Всех заболевших объединяло отношение к рынку морепродуктов.

По предварительной информации, возбудителем болезни является ранее неизвестный тип коронавируса 2019-nCoV.

К настоящему времени в Китае зарегистрировано более 200 заболевших, случаи поражения зафиксированы также в Южной Корее, Японии и Таиланде.

При поражении коронавирусом наибольший вред наносится желудочно-кишечному тракту, дыхательной и нервной системам. Впервые такой тип вирусов был выделен в 1965 году.