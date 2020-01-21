ФК «Сочи» арендовал Кокорина до конца сезона

Сочи, 21 января. Форвард петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Кокорин на правах аренды перейдет в «Сочи». Об этом сообщил гендиректор ФК «Сочи» Дмитрий Рубашко.

«Аренда до конца сезона. Клубы обо всем договорились. В ближайшее время Кокорин присоединится к команде», — подтвердил Рубашко.

Ранее сообщалось, что нападающий Александр Кокорин вошел в список футболистов петербургского «Зенита», которые отправились на зимний сбор в Катар. Экс-футболист «Зенита», а ныне главный тренер второй команды сине-бело-голубых Владислав Радимов уверен, что Александр Кокорин станет сильнейшим нападающим в России.

В октябре 2018 года футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев вместе со своими друзьями устроили две драки в Москве. Они напали на водителя ведущей Первого канала и главу департамента министерства промышленности и торговли Дениса Пака. Было возбуждено уголовное дело по статьям «Побои» и «Хулиганство». Суд признал футболистов виновными в совершении преступления. Кокорина приговорили к полутора годам лишения свободы, Мамаева — к одному году и пяти месяцам колонии общего режима.

Футболисты подали ходатайство об УДО. 6 сентября 2019 года Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил это прошение.