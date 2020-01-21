Россия помогает мирным сирийцам, оказавшимся в ловушке террористов в Идлибе

Дамаск, 21 января. Российская сторона прилагает значительные усилия для оказания помощи гражданским лицам САР, оказавшимся в ловушке в сирийской провинции Идлиб, которая продолжает находится вне зоны контроля сирийского государства. Напомним, что это последний оплот запрещенной в России террористической группировки «Джебхат ан-Нусры1».

Как стало известно специальному корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН), российские специалисты активно готовятся к тому, чтобы доставить продовольствие в безопасные районы. Кроме того, идет подготовка бригады российских врачей, которые окажут посильную медицинскую помощь детям, женщинам и всем пострадавшим. В арсенале российских врачей есть машины скорой помощи, медицинский пункт и автобусы для перевозки людей и их вещей.

Несмотря на сильнейшее давление со стороны террористических группировок, гражданские лица, проживающие на территории Идлиба, имеют доступ к гуманитарным коридорам в Абу-Духуре и Аль-Хубейте. Эти коридоры предназначены для выхода в безопасные районы, освобожденные сирийской правительственной армией при поддержке российских военных.

Террористы намеренно оказывают всяческое давление на людей, которые хотят пройти по гуманитарным проходам в окрестностях Идлиба и Алеппо, незаконные вооруженные группировки хотят использовать мирных жителей в качестве живого щита в противостоянии с сирийской армией и ее союзниками.

Российская сторона приложила немалые усилия для строительства коридоров, связывающих Идлиб с районами в Алеппо, некоторые из которых находились под контролем правительственных сил, а другие — под контролем «Хайят Тахрир аш-Шам», которые в свою очередь находятся под управлением «Джебхат ан-Нусры».

Буквально накануне вечером в гуманитарный коридор Абу-Духур прибыли десятки мирных сирийских семей, проживающих в окрестностях Идлиба. Все они ушли из родных домов с намерением переселиться в более безопасные районы страны.

Ранее сообщалось, что террористы атаковали гуманитарные коридоры на северо-западе Сирии. По данным источника, террористы сознательно используют такую тактику для прикрытия своих позиций.

1 Организация запрещена на территории РФ.