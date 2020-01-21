Опубликовано фото с места пожара в Томской области, унесшего жизни 11 человек

Томск, 21 января. 11 человек погибли при пожаре в деревянном жилом доме в Асиновском районе Томской области. В распоряжение Федерального агентства новостей поступило фото сгоревшего строения.

Сообщение о пожаре в поселке Причулымский поступило в пожарно-спасательную службу МЧС 21 января в 04.05 по местному времени (01.05 по Москве). По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправность электрооборудования. В правоохранительных органах сообщили, что могло произойти замыкание в отопительном приборе, пишет «Газета.ру».

В оперативных службах уточнили, что загоревшееся здание не было предназначено для проживания. При этом в доме, принадлежащем ООО «Гринвуд», было устроено общежитие для работников этой компании, занимающейся лесозаготовками, передает телеканал «360». Три человека успели эвакуироваться из охваченного пламенем дома. В результате ЧП погибли 11 человек, 10 из которых оказались гражданами Узбекистана. По факту смерти людей Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по части 3 статьи 09 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).