Соловьев рассказал о «самой страшной и беспощадной войне» современности

Москва, 21 января. Телеведущий Владимир Соловьев назвал «самую беспощадную и страшную из войн». По его словам, «такого рода войны не было». Телеведущий затронул тему переписи итогов Второй мировой войны, которую пытаются осуществить страны Европы. В эфире авторской программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» телеведущий напомнил, что Запад пытается преуменьшить вклад России в победу над фашизмом.

«Мы входим сейчас в, наверное, самую беспощадную и страшную из войн. Это война за память и за осознание себя», — подчеркнул телеведущий.

Он обратился к гостям в студии.

«При том, что интересно, такого рода войны не было», — добавил он.

Ведущий перечислил самые крупные сражения и войны, произошедшие в прошлом столетии.

«Такого уровня накала страстей, можно сказать точно, в истории, наверное, не было никогда», — резюмировал он.

Как пишет «Царьград», Соловьев уточнил, что «если бы не «еврейский вопрос», то и нацистский лидер Адольф Гитлер был бы одним из обычных лидеров Европы, который предпринял традиционный поход на восток с традиционным результатом».

Напомним, исполняющий обязанности министра иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что переписывать историю Второй мировой войны и оправдывать преступления нацистов недопустимо. Он напомнил, что именно победа во Второй мировой войне «заложила основы для современной архитектуры международной безопасности, включая создание ООН». Лавров также подчеркнул, что в 2020 году отмечается 75-летие Победы в Великой Отечественной войне.

Дипломат призвал все страны хранить память о подвиге предков и «не позволять никому переписывать историю и подвергать сомнению итоги Второй мировой войны, тем более оправдывать преступления нацистов и их пособников».